Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BM Genel Sekreteri Guterres'ten teşekkür - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BM Genel Sekreteri Guterres'ten teşekkür

13.03.2022 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BM Genel Sekreteri Guterres'ten teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya-Ukrayna arasında ara buluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Erdoğan, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini aktardı.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

BM Genel Sekreteri Guterres ise telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna arasında ara buluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BM Genel Sekreteri Guterres'ten teşekkür - Son Dakika


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