Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz"

-"Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir"

-"Medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarımlarla 1924'e kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır"

-"Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır. Şu Sur İçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve mescitler maalesef büyük çoğunluğu yıkılmış, ahıra çevrilmiş. İşte o tek zihniyet döneminde"

- "Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemiştir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu.