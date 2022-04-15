Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz"

15.04.2022 15:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" -"Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz"

-"Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir"

-"Medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarımlarla 1924'e kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır"

-"Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır. Şu Sur İçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve mescitler maalesef büyük çoğunluğu yıkılmış, ahıra çevrilmiş. İşte o tek zihniyet döneminde"

- "Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemiştir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuştu: (2) AYASOFYA FATİH MEDRESESİ, 86 YIL SONRA YENİDEN AÇILIYOR AYASOFYA FATİH MEDRESESİ, 86 YIL SONRA YENİDEN AÇILIYOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Kuşçu, İstanbul, Medrese, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz' - Son Dakika


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