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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep\'teki Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'deki 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, depremin etkilediği bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Gaziantep'e 4,8 milyar lira kaynak aktarıldığını belirtti. Ayrıca, yerinde dönüşüm için başvuruların 255 bini aştığını ve deprem bölgesinin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını vurguladı.

04.02.2024 16:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne videokonferans yöntemiyle katıldı.

"Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diyen Erdoğan, "Depremin hemen ardından 21 Şubatta İslahiye'ye gelmiştik. İlçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakinen gördüler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değil

"GAZİANTEP'E 4,8 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARDIK"

Erdoğan, deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Erdoğan, "Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor." dedi.

"BU AFETİN ALTINDAN KALKMAK HER BABAYİĞİDİNİN HARCI DEĞİLDİR"

"Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 839 ahır olmak 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşan kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değil

"YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN BAŞVURULAR 255 BİNİ AŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir. Farklı proje ve çalışmalarla bu çalışmaları hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir." dedi.

"DEPREM BÖLGEMİZİ EN KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Erdoğan, "Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla 56 milyon liralık hibe desteği sağlıyporuz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine Katıldı - Son Dakika
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