Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin yüzde 52'sine Erdoğan'ı destekledi diye gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a 6 sıfır göndermesi: Ne sen attın ya!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin yüzde 52'sine Erdoğan'ı destekledi diye gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir"

"Yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle yatırımı ve ihracatı destekleyeceğiz"

"2 önemli destek paketi hazırladık. Bunlardan biri ilave istihdama destek paketidir, diğeri de imalata dayalı ithal ikamesi destek paketidir"

"Zengini zengin yapan model faizciliktir. Bu kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. bu spekülasyonu ancak biz engelleriz"

"Düşük faizle yatırımı ve ihracatı destekleyeceğiz"

"SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde"

"Muhalefetin faiz indirimi konusundaki itirazları bizim doğru yolda olduğumuzun teyididir"

"Hedef düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırım sağlayabilmektir"

"Stokçuluk bizim dinimizde de yeri olmayan bir konudur. Stokçuluk bir nevi hırsızlıktır"

"Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

"2023 Ocak itibarıyla Sakarya gaz sahasında ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı amaçlıyoruz"

"Vatandaşlarımız İnşallah Haziran 2023'te sandık başına gidecek ve tercihini AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır"

"Ülkenin vatandaşlarına AK Parti'ye oy verdiler, Erdoğan'ı desteklediler diye kullanılan oylarla 'gayrı milli' ifadesini kullanmak aymazlıktır, gafilliktir. Bu ülkenin yüzde 52'sine gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. Tehdit ettikleri, mağdur ettikleriyle helalleşmeye başlasa bile hepsinden helallik almaya ömürlerinin yeteceğini sanmıyorum"

"Deaş'la çarpışan tek NATO ülkesiyiz"