Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etmiş - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etmiş

03.07.2022 10:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da dün gerçekleştirilmesi planlanan miting ve açılış etkinliklerini iptal etmesi merak yaratmıştı. Programların iptalinini nedeni bugün belli oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiğini ve programların bu nedenle iptal edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın kentteki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. Erdoğan'ın programlarını iptal etmesinin nedeni ise çok merak edildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN UYGUN GÖRDÜ"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle(uygun görmesiyle) ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

"SEBEP SOĞUK ALGINLIĞI"

İptal haberinin ardından konuya ilişkin açıklama ise AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den geldi. Bursa'daki yerel televizyon kanallarından AS TV'nin yayınına telefonla bağlanan Özen, Erdoğan'ın "soğuk algınlığı" nedeniyle programlara katılamadığını söyledi:

"Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etmiş - Son Dakika


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