Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimler için İstanbul'da pazar günü yapılacak temayül yoklamasını hatırlatan Erdoğan, "Pazar günü İstanbul'un kanaatlerini alacağız. Temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin adaylarını da açıklayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

"BIDEN'A 'GAZZE KONUSUNA MÜDAHİL OLMALISINIZ' DEDİM"

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan ve ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmenin ana başlıklarını bir, F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Bu konuda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunun, kongreye her türlü teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içinde olduğunu, İsveç'in teröre karşı yaklaşımını kontrol altına alsın. Gazze konusunu Sayın Biden ile ele aldık. Buraya sizin müdahil olmanız gerekir dedik. Elimiz kolumuz bağlı durmayız, elimizden geleni yapacağımızı söyledik." dedi.

KATLİAM YAPAN İSRAİL'E BİR TEPKİ DAHA

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "İsrail'den iyi niyet beklemek mümkün değil. Şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. BM'nin ateşkes kararını gördük. 121 ülke bizimle hareket etmişti. Şimdi devran değişti, İsrail artık bir yalnızlığa gidiyor. İsrail'in yalnızlığı daha da artacak."