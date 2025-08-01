Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim
01.08.2025 10:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişinin kalan cezası "sürekli hastalık", "sakatlık" veya "kocama hali" gerekçeleriyle kaldırıldı. Listede Madımak hükümlüsü Adem Kozu da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 hükümlünün cezası kaldırıldı. Çeşitli suçlardan ceza alan kişilerin cezaları "kocama, sakatlık, sürekli hastalık" ve benzeri nedenlerle kaldırılırken listede dikkat çeken isimler yer aldı.

Erdoğan'ın affettiği isimler Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI

'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilen Mehmet Tunç'un kalan cezası, kocama hali kapsamında bulunduğu belirtilen rapor sebebiyle kaldırıldığı açıklandı.

Ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası, tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ali Kapu'nun kalan cezası, sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu belirtilen rapor sebebiyle kaldırıldı.

Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağmaya teşebbüs, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma, kasten öldürme, kamu malına zarar verme, bir adet ateşli silah ve mutad sayıdaki mermileri bulundurma suçlarından ceza alan Mustafa Şahbudak'ın kalan cezası, sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme suçlarından ceza alan Mahmut Altun'un kalan cezası, sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı belirtildi.

AF SEBEPLERİ: SÜREKLİ HASTALIK, KOCAMA VE SAKATLIK

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, zincirleme olarak bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından ceza alan Serkan Şencan'ın kalan cezası, sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı bildirildi.

Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, resmi belgede sahtecilik, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme olarak tehdit suçlarından ceza alan Mustafa Eğmen'in kalan cezası, sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı ifade edildi.

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaya teşebbüs, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, hakaret suçlarından ceza alan Süleyman Kızılkaya'nın kalan cezası, sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı açıklandı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ceza alan Abdullah Şen'in kalan cezası, sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu belirtilen rapor sebebiyle kaldırıldığı öğrenildi.

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan ceza alan Adem Kozu'nun kalan cezası, sürekli hastalık hali kapsamında olduğunu belirten rapor sebebiyle kaldırıldığı duyuruldu.

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Arslan:
    Teröristleri affeden ama ordunun 1.likle bitirmiş vatansever askerlerini affetmeyen biri yönetiyor ülkeyi ,uyanın ey milletim 83 37 Yanıtla
    Ramazan Firat:
    onlar vatan sever değil put sever 5 23
    Halis demir:
    kocama hastalık diyoo aloooo okumayı öğren. 4 20
    Ahmet Çak:
    ali arslan sende feto,cu askerlerdenmi bahsediyorsun hangi ordu mensubu kardeşim 4 14
  • turkumdogruyum?:
    Padişahlıktan kalan yetki. Demokraside bu yetki Sağlık kurullarında olmalı 48 19 Yanıtla
    Halis demir:
    zaten sağlık kurulu onayladıktan sonra cumhura geliyor nereden bilecek kimin hasta olduğunu kimin yaşlandığını 4 6
    gsgs3466:
    okuduğunu anlamaktan acizmisin zaten rapora istinaden aflar 2 5
  • Hakan FAKI:
    Erdoğan Affeti Demek... İRAN A HOŞGELDİNİZ... Hukuk Anayasa Ceza Kanunu Mahkeme Avukat..... ERDOĞAN AFFETTİ!!!!!! 19 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İyi olmuş neden'mi adam artık hasta sakat ihtiyar devlet bunları içeride tutuyorsa bakmak zorunda her birinin başına bakıcı koymak zorunda çıksın dışarıda kendi başının çaresine baksın.? 8 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE GUZEL 10 4 Yanıtla
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