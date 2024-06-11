Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel arasındaki görüşme sona erdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak tokalaştı. Kapıda basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Özel, 12'nci kattaki Genel Başkanlık makamına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sona erdi. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, parti binası çıkışında aracına kadar uğurladı.

11.06.2024 15:59
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18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki isim arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sona erdi. CHP lideri Özel, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti.

2'NCİ GÖRÜŞMEDE DE AYNI İSİMLER YER ALDI

Liderlerin yanında ilk görüşmedeki isimler yer aldı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. İki isim 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi zirvede konuşulanlara dair not aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı
CHP liderinin makam odasındaki görüşmeden ilk kareler geldi. Bu kez görüşmede boş koltuk olmadığı, Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nın, Özel'in ise CHP bayrağının önündeki koltukta yer aldığı görüldü.

İKİ LİDER NE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konu ele alındı. Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığı, görüşmede gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı
Erdoğan en son, 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE KUŞ UÇURTULMADI

Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmedi. Görüşme sırasında asansörlerin çalışmadığı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

CHP yetkilileri parti binasına protokol kuralları gereğince Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından getirilen Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı'nı astı.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı. Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

İkilinin buluşmasından kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel arasındaki görüşme sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ZAFER YILDIZ: Dünya Lideri Tabiki Gerektiği Gibi Karşılanacak 79 62 Yanıtla
    Özgür Kiday: Dünya mı Lideri mi sjjsjsjsjd 34 45 Harun Çelik: Vızzz vız vız vızzz 29 39 Erdal Kocak: ??????????dünya lideri miş ?????? 25 30 Çağatay Kurt: Dünyanın sayılı liderlerinden hemde reisim . 25 16 Selim Kayisi: Aynı zamanda büyük orta doğu projesi eş başkanı olur kendisi. 17 17 Abuzer: kiday özgür adam olmayı denesen minik kuş;) 6 4 Oğuz Özen: Yazık sana acıyorum:(( 0 1
  • tolga karabulut: HAMD OLSUN BİR TEK ALLAHTAN KORKARIZ HER KATTA POLİS KIMSEYİ İÇERİ ALMAMA :d 24 20 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Bir Bulgar atasözü derki. "Muameleden tırışka" Sadece gündem empoze edilmesinden öte başka hiç bir mevzu değil. 17 12 Yanıtla
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