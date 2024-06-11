Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel arasındaki görüşme sona erdi

Politika

CHP liderinin Erdoğan\'dan istediği iki şey, milyonları ilgilendiriyor

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18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki isim arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sona erdi. CHP lideri Özel, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti.

2'NCİ GÖRÜŞMEDE DE AYNI İSİMLER YER ALDI

Liderlerin yanında ilk görüşmedeki isimler yer aldı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. İki isim 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi zirvede konuşulanlara dair not aldı.

CHP liderinin makam odasındaki görüşmeden ilk kareler geldi. Bu kez görüşmede boş koltuk olmadığı, Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nın, Özel'in ise CHP bayrağının önündeki koltukta yer aldığı görüldü.

İKİ LİDER NE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konu ele alındı. Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığı, görüşmede gündeme getirildi.

Erdoğan en son, 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE KUŞ UÇURTULMADI

Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmedi. Görüşme sırasında asansörlerin çalışmadığı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olduğu öğrenildi.

CHP yetkilileri parti binasına protokol kuralları gereğince Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından getirilen Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı'nı astı.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı. Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

İkilinin buluşmasından kareler;



