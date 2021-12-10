Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 16. Konferansı'nın açılış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen kabulün ardından Cuma namazı için Dolmabahçe Camii'ne geçti. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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