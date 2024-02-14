Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a 12 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.

14.02.2024 07:51
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Ankara- Kahire hattında beklenen ziyaret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak. Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.

KALICI ATEŞKESİ KONUŞACAKLAR

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı. Kalıcı ateşkes ve Filistin'e yönelik insani yardım çabalarının da bu kapsamda Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

ARAP DÜNYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 10 yıl boyunca kamuoyu önünde çok ağır ifadelerle eleştirdiği Sisi'nin daveti üzerine Mısır'a gidiyor olması sadece Türkiye-Mısır bağları açısından değil bölgesel açıdan da tarihi bir gelişme olarak görülüyor. Bu ziyaretin bölgenin iki büyük ve önemli ülkesi arasında yaşanan soğukluğun kesin ve resmi olarak sona ermesi ve yeni bir dönemin başlaması açısından önem ve anlam taşıdığı her iki başkentte de yapılan değerlendirmeler arasında. Ziyaretin başta İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, Libya, Sudan ve diğer Arap dünyasından da yakından izleneceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

KRİZ 2013 YILINDA BAŞLADI

İki lider arasındaki soğukluk, dönemin Savunma Bakanı Sisi'nin Temmuz 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı askeri darbe düzenlemesi ile başladı. Türkiye, Müslüman Kardeşler hareketine mensup Mursi'nin 2012'de yapılan seçimlerden zaferle çıkmasından büyük memnuniyet duymuş, ideolojik yakınlık içinde olduğu Mursi yönetimiyle ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 12 yıl sonra Mısır\'a ilk ziyaret

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