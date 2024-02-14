Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 12 yıl sonra Mısır\'a ilk ziyaret

Ankara- Kahire hattında beklenen ziyaret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak. Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.
Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı. Kalıcı ateşkes ve Filistin'e yönelik insani yardım çabalarının da bu kapsamda Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 10 yıl boyunca kamuoyu önünde çok ağır ifadelerle eleştirdiği Sisi'nin daveti üzerine Mısır'a gidiyor olması sadece Türkiye-Mısır bağları açısından değil bölgesel açıdan da tarihi bir gelişme olarak görülüyor. Bu ziyaretin bölgenin iki büyük ve önemli ülkesi arasında yaşanan soğukluğun kesin ve resmi olarak sona ermesi ve yeni bir dönemin başlaması açısından önem ve anlam taşıdığı her iki başkentte de yapılan değerlendirmeler arasında. Ziyaretin başta İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, Libya, Sudan ve diğer Arap dünyasından da yakından izleneceği öngörülüyor.
İki lider arasındaki soğukluk, dönemin Savunma Bakanı Sisi'nin Temmuz 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı askeri darbe düzenlemesi ile başladı. Türkiye, Müslüman Kardeşler hareketine mensup Mursi'nin 2012'de yapılan seçimlerden zaferle çıkmasından büyük memnuniyet duymuş, ideolojik yakınlık içinde olduğu Mursi yönetimiyle ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar atmıştı.
Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a 12 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.
Uzun yıllardır televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak. Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olan dizi, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın da yer alacağı bir kadroyla izleyicilerle buluşacak.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
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