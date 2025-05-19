Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan "Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye'nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmimizi her zaman canlı tutacağız" dedi.

19.05.2025 08:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı. Erdoğan'ın kutlama mesajı İletişim Başkanlığı'nın X hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Aziz Milletim, Kıymetli Gençler, Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ İLERİYE TAŞIYACAK ADIMLAR ATIYORUZ"

Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir. Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz.

Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor; medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa "Türkiye Yüzyılı" damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.

"GENÇLERİMİZE BARIŞ VE HUZUR DOLU BİR ÜLKE BIRAKACAĞIZ"

Türkiye'nin geleceğinin inşasında; gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkânlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz.

"GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMA AZMİMİZİ HER ZAMAN CANLI TUTACAĞIZ"

Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye'nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmimizi her zaman canlı tutacağız.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Politika, Türkiye, Gençlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Uğur BOZKURT:
    Tabi tabi, emeklileri tutuğunuz gibi. İki 19 mayıs'ın kaldı yolcusun. ( EMEKLİ ) 2 1 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    maalesef gençlerin geleceğini bitirdin 2 1 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    bir tane seven genciniz yok gelecekten kaygılı umutsuz hak atayanı içeri alın gençler nefret ediyor herşeyin sebebi kim gençlik biliyor ve Atatürk yolunda izinde ilerliyoruz cumhuriyete sahip çıkacağız emanetini ülkemize sahip çıkacağız 0 0 Yanıtla
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