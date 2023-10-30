 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır

Son Güncelleme: 30.10.2023 10:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in 2. asrına girildiğini belirten Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine yapılan kutlamaların ardından bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz." diyen Erdoğan, önümüzdeki dönem en büyük hedeflerinin sivil anayasa yapmak olduğunu söyledi.

"DÜNYAYA İLAN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük hedeflerini ise şu sözlerle açıkladı: "Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz.

Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz:

"YETER Kİ DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYELİM"

Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır

Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek
10:46 İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır
10:39 Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı
10:37 1.7 milyar liralık ödeme yarın çay üreticilerinin hesaplarında olacak
10:36 Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu
10:20 Görüntüler kan donduruyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini araca bağlayıp sürüklediler
10:03 Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar?
09:58 Dağıstan'a inen İsrail uçağını basıp Yahudi arayan 60 kişi tutuklandı
04:25 Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 11:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement