Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '24 Nisan' mesajı: "Acıları büyütmek yerine geleceği beraber inşa edelim" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '24 Nisan' mesajı: "Acıları büyütmek yerine geleceği beraber inşa edelim"

24.04.2022 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '24 Nisan' mesajı: "Acıları büyütmek yerine geleceği beraber inşa edelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a '24 Nisan' mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a '24 Nisan' mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında "Acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a '24 Nisan' mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Birinci Dünya Savaşı'nın dayattığı zorlu koşullarda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesinin çatısı altında toplanmış bulunuyorsunuz. Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerimi iletiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında ebediyete irtihal eden tüm Osmanlı vatandaşlarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında, Osmanlı İmparatorluğu'nun, Birinci Dünya Savaşı'na tekabül eden son yıllarının milyonlarca Osmanlı evladı için çok acılı bir dönem olduğunu belirterek, "Bu ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bu amaçla komşu ülke Ermenistan'la olumlu bir sürecin başlatıldığını kaydeden Erdoğan, "Normalleşme sürecinin, iki komşu ülke arasında yakın işbirliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum. Çok uzun yıllar sonra bölgemizde kalıcı barış ve istikrar adına ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesine sizlerin de güçlü katkı vermesini bekliyorum. Bu topraklardaki asırlara sari birlikteliğimiz boyunca kültürel ve beşeri hayatımızda silinmez izler bırakan Ermeni vatandaşlarımızın, huzur, güven ve emniyet içinde hayatlarını idame ettirmeleri için her türlü gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla anıyor, anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı, Ermeni, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '24 Nisan' mesajı: 'Acıları büyütmek yerine geleceği beraber inşa edelim' - Son Dakika


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