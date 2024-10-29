Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için video mesaj yayınladı. Erdoğan "40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını, tüm imkanlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

29.10.2024 10:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle video mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; "Bizlerin bu mutlu gününe ortak olan kıymetli dostlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yine ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızın, misafirlerimizin tamamına, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

"ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıldönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101'inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, devletimizin kurucu kadrolarını şükranla yâd ediyorum. Malazgirt'ten bugüne, istiklalimiz ve istikbalimiz için vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere, istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz, kalbimizde daima yaşayacaktır.

"İNSAN BÜYÜR BEŞİKTE, MEZARDA YATMAK İÇİN; VE KAHRAMANLAR CAN VERİR YURDU YAŞATMAK İÇİN" diyen şairin işaret ettiği gibi… Gönül coğrafyamızın geniş sınırlarında hüküm sürmüş devletlerimizin kurulmasında, yaşatılmasında, tarihe silinmez izler bırakmasında rol almış kahramanlarımızın her birini kemali edeple anıyorum.

"2 BİN 200 YILI AŞAN KÖKLÜ BİR DEVLET GELENEĞİNE SAHİBİZ"

Anadolu topraklarında Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyet'e uzanan devletlerimizin mirası olan bağımsız, güçlü, onurlu, müreffeh Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız. Millet olarak, Cumhurbaşkanlığı Forsumuzdaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yılı aşan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Bu birikimi, soydaşlarımızın ve dostlarımızın da iştirakiyle, insanlığın ortak mirasına en büyük katkıyı sunacak şekilde kullanmayı, geliştirmeyi, güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Hem ülke sınırlarımız içinde, hem bölgemizde, hem dünyada barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim kılınması için, milletimizin bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını, ne terör örgütleri, ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar, ne de onları destekleyip şımartan emperyalistler engelleyebilir. Bu amaçla, nerede eksiğimiz varsa, hepsini birer birer tamamlayarak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz.

Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde, çok büyük fedakârlıklar yaparak, nice sinsi oyunları ve tuzakları bozarak, nice hain saldırıları boşa çıkartarak, gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Artık, güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arifesindeyiz.

"ÇÖZMEMİZ GEREKEN AZ SAYIDA SORUN KALDI"

"Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı. Ülkemizi, güvenlik tehditleri başta olmak üzere, diğer alanlarla birlikte ekonomide de çökertme girişimlerinin son 6 yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız.

Aynı şekilde, 40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını, tüm imkanlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini de biliyoruz. Acıları değil sevinçlerimizi yarıştıracağımız, yoklukları değil zenginliklerimizi paylaşacağımız, karamsarlığı değil umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.

"YENİ DÖNEMDEN CUMHURİYETİMİZİ GÜÇLENMİŞ OLARAK ÇIKARTMAK AZMİNDEYİZ"

Geçtiğimiz yılki Cumhuriyet Bayramı mesajımızda da ifade ettiğimiz gibi, her ne yapıyorsak, harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmek niyetiyle yapıyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti ve desteği, ülkemizin siyasi ve askeri gücü sayesinde, girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz. Hangi kökenden, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun milletimizin tüm fertlerinin, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm dostlarımızın bu tarihi mücadelemizde yanımızda olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları ali, hatıraları baki olsun! Cumhuriyetimizin 101'inci yıldönümü kutlu olsun!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Harun Çelik:
    Ekepe ülkeyi talan etmekten başka bir iş başarmamıştır . 38 2 Yanıtla
  • Mehmet Demirci:
    Allah sanada sağlık uzun ömür versin 1 33 Yanıtla
  • sezai duran:
    Durup durup aynı yemeği önümüze koyuyorlar ben 15 yaşındaydım terör vardı ben 55 yaşındayım hala terör var Terörden beslenen o kadar hain var ki önce onların temizlenmesi lazım bence 30 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Yapma recep!.. din kardeşiyiz 30 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    leş 27 2 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    ya he ya 27 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler adama !!! 17 0 Yanıtla
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