Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 85 milyona bayrak çağrısı
12.07.2025 11:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 85 milyona bayrak çağrısı
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen konuşmasında 854 milyona bayrak çağrısı yaptı. Erdoğan, "Milletimizin her hanesi ay yıldızlı bayrağımız ile donatılmalıdır" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Terör örgütü, kendisini feshettiğini açıkladı. Dün de örgüt, aldığı kararı hayata geçirdiğini, özellikle de bir merasim yaparak silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir" dedi.

"ŞEHİTLER BAŞIMIZIN TACI"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak." dedi.

BAYRAK ASIN ÇAĞRISI

Erdoğan sözlerinin devamında ise, "Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı yaptı.

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa güler:
    Yaptığınız çok büyük hata. şimdiye kadar neden bayrak çağrısı yapmadın da şimdi bayrak asın diyorsun Başkan. Bayrağı alet etmeyin bence. bayrak sizi yutar. Şehitlerimizin kanında boğulursunuz söyleyim 15 8 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    dayı millet aç aç. karın doyuracak birşeyler söyle. 9 3 Yanıtla
  • Sondakika Çapsız Habercilik:
    854 milyon ne gereksiz sondakika 7 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bayrak bizim baş tacımız..Ancak o bayraklardan 40 bin tanesi şehit tabutlarının üzerine örtüldü .... Şehitlere mahçup olurum,asamam..Bu gaflet ve ihanet ortamında Şehitlere saygısızlık olur.. 1 1 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    O koltuktan kalkmamak için her şeyi yapıyorsunuz halkın büyük bir kısmı uyandı şimdi geriye kalan körlükten vazgeçme zamanı 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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