Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

10.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

"HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR"

Erdoğan paylaşımının devamında "Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ihsan Orhan: Hertürlü saldırıyı lanetliyorum. Aziz yeniay küçükçekmeceyi betonlaştıran aile düzeni olmayan sit alanlarını bile imara açan eski lüçükçekmece bb. Kemal Çebi ile yola devam inşallah 31 19 Yanıtla
  • İbrahim ERDURAN: Her türlü saldırıyı lanetliyorum. Düzen ve kurallar olmazsa ve cezası da caydırıcı olmazsa bu düzen böyle gelmiş; böyle gider. Bugün A partisinden olur, yarın da B partisinden. Yok etmek için adam mı yok? 0 0 Yanıtla

Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement