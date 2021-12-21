Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz'e tebrik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Scholz'u göreve başlamasından dolayı tebrik etti. İki lider, yakın koordinasyonu sürdürmek istedikleri konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Hebestreit açıklamasında, "Başbakan Scholz, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'ı göreve başlamasından dolayı tebrik etti. Her ikisi de Almanya ile Türkiye arasındaki yakın koordinasyonu sürdürmek istedikleri konusunda anlaştı. Görüşmede ikili ve dış politika konuları ele alındı" ifadelerini kullanarak görüşmenin içeriğine dair bilgiler paylaştı. - BERLİN