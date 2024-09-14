Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesiyle ilgili "41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız" ifadelerine yer verdi.

14.09.2024 15:26  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağını ifade eden Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesiyle ilgili de mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

"AYŞENUR EVLADIMIZIN HESABINI SORACAĞIZ"

Cenazesi bugün Türkiye'ye getirilen ve Aydın Didim'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Ayşenur Ezgi Eygi'nin hesabının sorulacağını ifade eden Erdoğan, "90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk. Hepinizin malumu bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz.

"YAŞANABİLECEK BİR MENFİ GELİŞME TÜM BALKANLARIN İSTİKRARINA TEHDİT"

Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"BU RAKAMI YETERLİ BULMUYORUZ"

İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir tatisinde bulunduk. Saraybosna- Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennemi Sayın Başkanla paylaştım enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım. Bu yılın ilk 7 ayında Bosna her şeyi ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Onder Islek: Mavi Marmara’da şehit edilenler gibi değil mi? 161 9 Yanıtla
  • Serkan Basar: sisiye de zalim diyordun ama birden kardeşim sisi oldu :) 144 8 Yanıtla
  • cemal köse: He he sorarsınız. Ticarete devam ederek. 122 4 Yanıtla
  • Zkysmnmrc Karaca: müzik notası veririz artık 113 6 Yanıtla
  • Dursun aydın: Ne zaman 105 6 Yanıtla
  • Dursun aydın: Ne zaman yeter artık yeter 98 3 Yanıtla
  • İshak Klein: klasik recep işte.. he he tamam he 93 3 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN: hep öyle oluyor zaten 82 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Ay çok seviniriz 80 3 Yanıtla
  • oktay sayar: Reis ,Gazzenin hesabını sormakta ,çok geciktik 60 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:02:50. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement