Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.