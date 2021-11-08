Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını özgürlüğüne kavuşturmasının birinci yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Azerbaycan bayraklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın Zafer Bayramını, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." - ANKARA