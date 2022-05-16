Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti

16.05.2022 23:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önceki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önceki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BAE eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir."


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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Zayed El Nahyan, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti - Son Dakika
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