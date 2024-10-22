Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için ''Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı'nın uzattığı el kişisel hesaplara kurban edilmesin. Terörün olmadığı Türkiye inşa edelim'' dedi.

22.10.2024 14:56
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TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız" dedi.

"AÇILAN BU TARİHİ PENCERENİN..."

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalara bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Açılan bu tarihi pencerenin kişisel hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ORDUMUZU KİMSE TÖHMET ALTINDA BIRAKAMAZ"

Özel hastanelerle iş birliği yaparak yeni doğan bebeklerin ölümüne neden olan olayla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hepimizi üzen bir çete operasyonu gündemde. Her ne kadar ülke gündemine yeni gelse de soruşturmanın başlaması bir buçuk yıl öncesine uzanıyor. Yürütülen titiz soruşturma ile çete üyelerine operasyon yapılarak ele başları tutuklanıyor. 22 kişi şu an cezaevinde. Sağlık bakanlığımız Tekirdağ'da bir hastaneyi kapatıyor, İstanbul'da 9 hastane ruhsatı iptal ediyor. Hepsi ile ilgili adli idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor. Muhalefetin Türk ordusuna iftira atan tabipler odası ile birlikte sağlık sistemimizi hedef alması ülkemiz siyaseti adına büyük bir şuursuzluk. Bebeklerin ölümü üzerinden siyaset yapmak vicdan tutulmasından başka bir şey değildir. 1 buçuk milyonluk sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz" dedi.

"ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ..."

Açıklamasının devamında "Birkaç çürük elma yüzünden sağlık çalışanlarımızın hırpalanmasına müsaade edemeyiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanlık müsveddesi bir çete var. Devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sağlamak için sağladığı imkanı istismar ederek böyle alçakça bir eylemi gerçekleştirmiştir. Böyle bir barbarlığı yapanlardan bunun hesabı en ağır şekilde hukuk önünde sorulacaktır. Bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için cumhurbaşkanı olarak konunun bizzat takipçisi olacağım. sağlık ve adalet bakanlarıma net şekilde talimat verdim. Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın. Özel sağlık kuruluşlarının ücretlendirmesi ile ilgili sık şikayetler alıyoruz. Sağlık sistemimize zarar veren kötü alışkanlıkların yeniden nüksettiğine dair serzenişler duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz. Türkiye gerek kapsayıcılık gerek erişilebilirlik noktasında dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden birine sahiptir. Gözünü para hırsı bürüyen fırsatçıların sistemi sabote etmesine izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Bahçeli\'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (99)

  • Cemil Şen:
    Çok büyük oyuncusunuz hepiniz çooook 727 27 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Türkiye’de ne kadar siyasetçi varsa benim payımdan aldığınız yediğiniz tüm paralar haram zehir zıkkım olsun. 692 24 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Yazıklar olsun 590 30 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Şıvan perverde meclisite konser versin 536 27 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Abi bunlar allaha inanmiyor nokta. 527 32 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    terörün olmadığı bir ortam Öcalanın idam edilmesidir meclise gelmesi değil. 510 36 Yanıtla
  • srkn t:
    Sanırsın iktidara yeni gelmiş. 20 yıldır başkası var devletin başında 488 17 Yanıtla
  • ozan soysal:
    Bu böyle diyor ortağı Öcalan ı meciıs te konuşturalım diyor bu ne perhiz bu ne lahana turşusu 316 22 Yanıtla
  • Muzaffer Muzo:
    yurtta sulh, cihandan sulh 187 26 Yanıtla
  • ömer özbay:
    aşşah büyüktür ülkemize bahar gelsin 23 127 Yanıtla
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