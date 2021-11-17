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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Köse'ye bir ödül daha - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Köse'ye bir ödül daha

17.11.2021 10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Köse'ye bir ödül daha

Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması'nda "Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" dalında ödüle layık görülen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması'nda "Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" dalında ödüle layık görülen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ankara'da 'Tam Bana Göre Festival' sloganıyla gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Mamak Belediyesi, kültür, sanat, yayıncılık, eğitim ve spor faaliyetleriyle gençlere yönelik yapmış olduğu hizmetlerle ödüle layık görüldü. Festival çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada projeleri ile Mamak Belediyesi dereceye girdi. Yarışmaya nüfusu 100 binin üzerinde olan 148 büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri fiziki belediyecilik, spor faaliyetleri ve girişim faaliyetleri

başta olmak üzere çeşitli kategorilerde toplam 283 projeyle katıldı.

"Hedefimize gençlerle beraber yürüyoruz"

2023 hedeflerine gençlerle beraber yürüdüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sayın Cumhurbaşkanımızın

elinden Genç Dostu Belediye Ödülü'nü almıştık. Şimdi ise gençliğe yönelik yapılan kültür, sanat, yayıncılık, eğitim ve spor faaliyetleri alanında ödül aldık. Bir kez daha ödül almış olmanın tarifsiz onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Mamak Belediyesi olarak eğitimli, nitelikli ve donanımlı nesillerin temelini atmaya devam ediyoruz. Bu kıymetli evlatlarımız için hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Köse'ye bir ödül daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Köse'ye bir ödül daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Köse'ye bir ödül daha

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Mamak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Köse'ye bir ödül daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Köse'ye bir ödül daha - Son Dakika
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