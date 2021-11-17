Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Şahin'e ödül - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel Yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması" ödül töreninde, Gaziantep'te hayata geçirilen sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin'e ödül verdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Gençlik Festivali'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel Yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması" ödül töreninde "Gençlik Uygulamaları" kategorisinde "Spor Dostu Kent" anlayışıyla yönelik fiziki, kültürel ve sportif yatırımlara ağırlık veren Gaziantep Büyükşehir'i ödüllendirdi, GBB Başkanı Şahin'e başarı plaketi verdi. Ödül töreninde duygularını paylaşan Şahin, gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, ödül almanın gururunu yaşadığını ve ödülle birlikte gençlere yapılan yatırımların taçlandırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu. İlkinin açılışını yaptıkları Gençlik Festivali'nin önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyleyen Erdoğan, gençlere emanet edecekleri 2053 vizyonunun ilk adımını 'Yeşil Kalkınma' hedefiyle attıklarını söyledi.

"Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir" diyen Erdoğan, "Avrupa'nın ABD'nin ve Asya'nın hızla yaşlanmaya başladığı bir dönemde ülkemiz nüfusunun üçte birinin çocuklardan ve gençlerden oluşması çok önemlidir" diye konuştu. - GAZİANTEP