Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı

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AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Kongresi için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, ''AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız'' ifadelerini kullandı.

21.02.2025 14:14  Güncelleme: 14:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek büyük kongre için bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…" dedi.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ"

Erdoğan, " AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerini kullandı ve paylaşımına 'Adında AK Işığında İstikbal!' notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı

BÜYÜK KONGRE PAZAR GÜNÜ

AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Ankara 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklarını hızlandırıyor. "Adında AK ışığında istikrar" sloganıyla düzenlenecek kongrede, parti yönetiminde köklü değişikliklerin yapılması bekleniyor. Bu kez, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve genel başkan yardımcılıklarında önemli değişikliklere gidilmesi gündemde.

DAVETİYELER GÖNDERİLDİ

Ankara'da yapılacak kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlanırken, 9 siyasi partiye davet gönderildi.

Kongreye katılacak partiler arasında Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Saadet Partisi yer alıyor.

3 PARTİ DAVETİYE ALMADI

Ancak Gelecek Partisi, Deva Partisi ve DEM Parti'ye davetiye gönderilmedi.

"11,3 MİLYON ÜYEMİZİ DAVET ETTİK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kongremiz, 23 Şubat günü pazar saat 10.00'da başlayacak. 11,3 milyon üyemizi bu büyük coşkuya davet ettik. Kongremiz, 100 binin üzerinde katılımcıyla coşkulu bir şekilde yapılacak ve genel başkanımızın konuşmalarında, AK Parti'nin bu yüzyılı nasıl okuduğu ve Türkiye'yi nasıl ileriye taşıyacağına dair mesajlar verilecek." dedi.

Kongreye yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor, partinin genel başkanı tarafından yapılacak konuşmalar ve salondaki mesajlar, Türkiye'nin geleceği ve AK Parti'nin siyasi perspektifi açısından önemli bir yer tutacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Büyük Kongre mesajı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Kayhan Tuguy:
    ülkeyi perişan ettin neyin kongresini yapıyorsun. 2000 21 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    22 senedir hep yeni dönem diyorsunuz değişen ne var 80 milyon doyuramadi sizi 1493 13 Yanıtla
  • Apple User:
    öl beee Allahım mübarek cuma açtık kollarımızı al yanına şunu sen konuyu biliyorsun 1169 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    başlayacak cehaaapeee konuşacak cehaaapeee bitirecek cehaaapee. EKONOMİ ? EMEKLİ ? HAYAT PAHALILIĞI ? HUKUK ? ADALET ? SAĞLIK ? EĞİTİM ? mülakatla torpil ? bunlar hakkında tek kelime yok var yok CEHAAAPE 1140 3 Yanıtla
  • Nis Ard:
    verhhilerim ile güzel reklam yapılmış amma hiç olumsuzluk yok, ezan ile başlaması zaten direk algı bunu 20 senedir yapıyorlar 653 5 Yanıtla
  • Casper:
    Yine Ülke Perişan Olacak! Reis Yaktın Ülkeyi 590 8 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    aziz miletimizi emeklimizi bir kuru ekmege.ekmek kuyruklarında pazarlarda yerden sebze meyve toplamak zorunda birakanlara selam olsun 23 yılımız kutlu olsun 480 3 Yanıtla
  • Casper:
    Reis Vicdan Merhamet Kalmadımı? 252 9 Yanıtla
  • Bud clifford:
    sen konuşma recep sen yapman gerekeni yapmadın israile füze atmadın sadece tantana yaptın abin ali hamaney ve pezeşkiyan füze yağmuru yağdırdı israilde daha ne yapsın buna rağmen irana tıs bunlardan bir cacık olmaz diye yorumlar yapıyorsunuz şu ana kadar israile füze atmamış her devlet konuşmasın 227 6 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    he he millet kan ağlıyor 195 13 Yanıtla
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