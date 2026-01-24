Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özel\'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
24.01.2026 15:38  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özel\'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
Haber Videosu

Aydın'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Hatay'ı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Yolu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Çıkmış 3 yıl sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür Efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"3 YILDIR YOKTUNUZ, YENİ Mİ UYANDINIZ?"

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "olu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür Efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız? Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yoktur. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev diyorlardı. Ne oldu?" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Özlem Çerçioğlu

"EMEKLİLERİ BİZE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sözlerinin devamında emekliler üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Şimdi de emeklilerimizin üzerinden aynı şeyi yapıyorlar, bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor, bunlar tropikal adalarda tatil yapıyorlar. Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya! Daha önce defalarca söyledim; bakın biz eserlerimizle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Ülkemize kazandırdığımız hizmetler ve projelerle konuşuyoruz. Yapabiliyorsanız siz de eserlerinizle, hizmetlerinizle konuşun" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aydın; Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biridir. Aydın'ın bizim gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugün bir kez daha efeler şehri, Adnan Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz.

87,5 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM HAMLESİ

Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz. 500 bin sosyal konut projesini başlattık. 'Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerine başladık. Bugün Aydın'da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 olmak üzere toplam 6 bin 900 konutun kurasını çekiyoruz. Sosyal konutlarımız Aydınlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim anahtarların teslimini de bizzat yapmayı nasip etsin.

MUHALEFETE DEPREM KONUTLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine 'Bu evleri bitiremezler' diyecektir. Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' dediler. 'Evleri inşa edemez' dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi? 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.

ÖZGÜR ÖZEL'E VE BELEDİYELERE TEPKİ

Yolu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür Efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız? Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yoktur. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev diyorlardı. Ne oldu?

EMEKLİLER VE HİZMET SİYASETİ

Şimdi de emeklilerimizin üzerinden aynı şeyi yapıyorlar, bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor, bunlar tropikal adalarda tatil yapıyorlar. Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya! Daha önce defalarca söyledim; bakın biz eserlerimizle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Ülkemize kazandırdığımız hizmetler ve projelerle konuşuyoruz. Yapabiliyorsanız siz de eserlerinizle, hizmetlerinizle konuşun.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ VE MİLLET BAHÇELERİ

Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde tamamlanan konut ve iş yerlerini Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. 4 millet bahçemizi hizmete açmıştık, yapımı devam eden 4 millet bahçesinin daha inşasına devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her bakımdan Aydın'a layık bir hastane olacak. 65,5 milyar liralık yatırım değerindeki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini kendi şehrinde alacak.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Aydınlı kardeşlerimizin 'Topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor. Yatırımlarımızda emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve Aydın Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.

"BİZİ ELEŞTİRENLER BİZE HAK VERMEYE BAŞLADI"

Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen bozuluyor. Yıllardır konforlu bir bölgede bulunmanın keyfini çıkaran ülkeler hayatın gerçekleriyle karşılaşıyor. Davos'taki konuşmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik eleştirilerimizin batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Bize küresel sistemi övenler, bugün sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler, bugün bize hak veriyor. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. Bize 13,5 yıl boyunca demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar. Zalim rejim devrildi, Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi.

Şara'nın dirayetli liderliğinde Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerden yavaş yavaş çıkartılıyor. Eski rejimde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz yine önemli görevler alıyor. DEAŞ denilen belayla mücadele daha kararlı hale geliyor. Her türlü terörün kökü kurutuluyor. Sorunlar birer birer aşılıyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Milyonlar Türkiye'yi konuşuyor, bize hayır dualar ediyorlar. Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tamamen ortadan kalktığında tüm bölgemiz rahatlayacak. Etnik köken ve mezhep üzerinden gerilim coğrafyamıza sadece hüzün, gözyaşı getirir.

AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI MÜJDESİ

Hükümet olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Türkiye ehil kadroların idaresindedir ve tam bir güven içindedir. Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanımıza gerekli talimatı verdim, hayırlı uğurlu olsun. Açılışını yaptığımız tüm eserlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Özgür Özel, Politika, Deprem, Güncel, Aydın, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin? - Son Dakika

Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu
Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu
Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu
Daltonlar’ın Türkmen kafes dövüşçüsü ’’Dalton İntizar’’ Azerbaycan’da yakalandı Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü ''Dalton İntizar'' Azerbaycan'da yakalandı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı 10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Uzmanı açıkladı Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?
Gözde’yi takıntılısı hayattan böyle kopardı: Pusu kurup defalarca kurşun yağdırmış Gözde’yi takıntılısı hayattan böyle kopardı: Pusu kurup defalarca kurşun yağdırmış
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
14:14
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
10:12
Yapışık parmakla doğan Elif’in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı
Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı
02:16
ABD’de ’’felç edici buz fırtınası’’ alarmı Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı
ABD'de ''felç edici buz fırtınası'' alarmı! Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:48:44. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.