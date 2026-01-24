Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özel\'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"3 YILDIR YOKTUNUZ, YENİ Mİ UYANDINIZ?"

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "olu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür Efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız? Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yoktur. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev diyorlardı. Ne oldu?" ifadelerine yer verdi.

"EMEKLİLERİ BİZE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sözlerinin devamında emekliler üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Şimdi de emeklilerimizin üzerinden aynı şeyi yapıyorlar, bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor, bunlar tropikal adalarda tatil yapıyorlar. Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya! Daha önce defalarca söyledim; bakın biz eserlerimizle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Ülkemize kazandırdığımız hizmetler ve projelerle konuşuyoruz. Yapabiliyorsanız siz de eserlerinizle, hizmetlerinizle konuşun" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aydın; Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biridir. Aydın'ın bizim gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugün bir kez daha efeler şehri, Adnan Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz.

87,5 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM HAMLESİ

Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz. 500 bin sosyal konut projesini başlattık. 'Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerine başladık. Bugün Aydın'da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 olmak üzere toplam 6 bin 900 konutun kurasını çekiyoruz. Sosyal konutlarımız Aydınlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim anahtarların teslimini de bizzat yapmayı nasip etsin.

MUHALEFETE DEPREM KONUTLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine 'Bu evleri bitiremezler' diyecektir. Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' dediler. 'Evleri inşa edemez' dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi? 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.

ÖZGÜR ÖZEL'E VE BELEDİYELERE TEPKİ

EMEKLİLER VE HİZMET SİYASETİ

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ VE MİLLET BAHÇELERİ

Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde tamamlanan konut ve iş yerlerini Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. 4 millet bahçemizi hizmete açmıştık, yapımı devam eden 4 millet bahçesinin daha inşasına devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her bakımdan Aydın'a layık bir hastane olacak. 65,5 milyar liralık yatırım değerindeki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini kendi şehrinde alacak.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Aydınlı kardeşlerimizin 'Topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor. Yatırımlarımızda emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve Aydın Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.

"BİZİ ELEŞTİRENLER BİZE HAK VERMEYE BAŞLADI"

Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen bozuluyor. Yıllardır konforlu bir bölgede bulunmanın keyfini çıkaran ülkeler hayatın gerçekleriyle karşılaşıyor. Davos'taki konuşmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik eleştirilerimizin batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Bize küresel sistemi övenler, bugün sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler, bugün bize hak veriyor. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. Bize 13,5 yıl boyunca demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar. Zalim rejim devrildi, Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi.

Şara'nın dirayetli liderliğinde Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerden yavaş yavaş çıkartılıyor. Eski rejimde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz yine önemli görevler alıyor. DEAŞ denilen belayla mücadele daha kararlı hale geliyor. Her türlü terörün kökü kurutuluyor. Sorunlar birer birer aşılıyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Milyonlar Türkiye'yi konuşuyor, bize hayır dualar ediyorlar. Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tamamen ortadan kalktığında tüm bölgemiz rahatlayacak. Etnik köken ve mezhep üzerinden gerilim coğrafyamıza sadece hüzün, gözyaşı getirir.

AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI MÜJDESİ

Hükümet olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Türkiye ehil kadroların idaresindedir ve tam bir güven içindedir. Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanımıza gerekli talimatı verdim, hayırlı uğurlu olsun. Açılışını yaptığımız tüm eserlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."