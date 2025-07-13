Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özel\'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
13.07.2025 17:27
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AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ümmet' çıkışına yanıt verdi. Erdoğan, "Türk, Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

CHP LİDERİ ÖZEL'İN 'ÜMMET' ÇIKIŞINA YANIT VERDİ

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde "Çıkmış, Kürt, Türk, Arap... Çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmamız gereken yerde dururuz ama Türkiye'ye bir ümmetçilik üzerinden, mezhepçilik üzerinden, din siyaseti üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yanıt verdi.

"FİGÜRANLAR FARKLI AMA OYUN AYNI OYUN"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir senaryo ile karşı karşıyayız. Sorumsuz, şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı oyun. Bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Sadece umut iklimi değil, ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Milli ekonomiye karşı boykot listesi ile ekonomimize zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın nedeni budur. Biz kimlerle mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil onları istediği gibi oynatan kuklacılardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

"ÜMMETİN BİRLİĞİNİ SAVUNMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?"

Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk, Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizin, terör prangasından kurtulmasına mani olamayacaklar."

Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, Özgür Özel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Görmüş:
    Adalet diye geldiniz adalet bırakmadınız. Din kitap dediniz hiçbir iktidar döneminde sizin kadar dinsiz nesil yetişmedi. insanları yaşamaktan soğuttunuz 32 13 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    chp bitti kapatın gitsin. zaten bi bka yaramıyor 14 29 Yanıtla
  • Engin Akbıyık:
    geçen seçime kadar suçtu. ne zamanki siz dem e yaklaştınız ondan sonra kardeş olduk. CHP yaklaşınca teröristle işbirlikçi siz yaklaşınca ümmet oldu. insanları dinden soğuttunuz. 32 10 Yanıtla
  • Ebuturap:
    ümmetin birliğini savunmak suç değilde sen şoyle bir dön bak bakayım birliğinimi sağlamışşın yoksa paramparçamı etmişsin 25 8 Yanıtla
  • 123123As:
    Reis ne derse odur PKK ile anlaşma yaptık dost olacağız okadar! 7 25 Yanıtla
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