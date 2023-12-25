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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine de değindi. Erdoğan, "Gitmiş Manisa'da gövde gösterisi yapıyor. Ne oldu? Bu millet kimin ne olduğunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

25.12.2023 - 13:46,  Güncelleme: 14:01
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12 şehit vermemizin ardından Manisa'da şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada bir grup tarafından protesto edildi. Bugün katıldığı açılışta konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gitmiş Manisa'da gövde gösterisi yapıyor. Ne oldu? Bu millet kimin ne olduğunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E ŞEHİT CENAZESİNDE PROTESTO

Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin alçak saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde gerginlik çıktı. Şehidin memleketi Manisa'da düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Törende bulunan bazı kişiler ise Özel'i protesto ederek, "Özgür dışarı" sloganı attı. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ: GÜYA ŞEHİT CENAZESİNDE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAKTI

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine de değindi. Erdoğan, "Bir tanesi Manisa'da güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu, bu millet kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Herkese yol geçen hanı demiyor. Sabırla inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız. 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki, bunların kapımıza uğramaya ne yüzleri ne gözleri olmaması lazım. Sizlerden bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

ÖZEL PROTESTO SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşananlara ilişkin konuşan Özel, " AK Parti'ye geçmişte çok yakın olan isimler defalarca telefonla uyardı; bir provokasyon olabileceğini söylediler. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren, o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Şimdi bugün tek tek isim isim tespit ediliyor, hepsi" dedi.

CHP, ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Öte yandan Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırılarıyla ilgili hükümetin parti grupları ve Meclis'i bilgilendirmediği sürece bildiriye imza atmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, Özgür Özel\'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
YORUMLAR (8)
  • Ugur Kaya: İlaaa cehennemü Zümra dedi 5 puan oyunu artırdı işte bizim milletin ayarlarıyla böyle oynaniyor . Akıllı olunda her kuran okuyana her Allah diyenin peşine gitmeyin iyi düşünün taşının ona göre oyunuzu verin. Yanıtla 60 44
  • Arda Oktay: Nasılda masum her zaman ki gibi :) halen bir umut insanların yaptıklarını unutacak sanıyor. Yanıtla 53 14
  • armagan alparslan: Depremden siyaset, Şehitten siyaset, Dinden siyaset, Arkadaş bırakın bir yasımızı tutalım, bir kenetlenelim. A partisinden Z partisine helak olsanız da bir kenetlenebilsek. Yanıtla 65 2
  • Ömer Yüksek: CHP liler neden şehit cenazesine katılır anlamıyorum. O cenazeye katılanların yüzde 80-85 i akp ilçe veya il teşkilatlarından oluşur. Bunu hala anlayamadilar mi ? O zaman sende il ve ilçe teşkilatını gönder çoğunluğu sağla.. Yanıtla 19 34
  • Harun Tanışık: Kılıcdarın cubukta linc girisimi ve benzeri bu gibi olaylar provakasyondan baska birsey degil Yanıtla 28 12
  • Arda Oktay: Bu zaten onların istediği şey... Eskiden herkesin herkese saygısı, sevgisi olurdu olmasa bile iftiralarla, propagandalara pay vermezdi ama şimdi bir makarnaya satmayacak şeyi yok. 18 2
  • süleyman hakan gökşen: ölmeden kurtuluşumuz yok... Yanıtla 12 1
  • Beşiktaş 1903: Yaw şehide kelle diyen kimdi Yanıtla 4 0

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