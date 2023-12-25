Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, Özgür Özel\'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

12 şehit vermemizin ardından Manisa'da şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada bir grup tarafından protesto edildi. Bugün katıldığı açılışta konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gitmiş Manisa'da gövde gösterisi yapıyor. Ne oldu? Bu millet kimin ne olduğunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E ŞEHİT CENAZESİNDE PROTESTO

Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin alçak saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde gerginlik çıktı. Şehidin memleketi Manisa'da düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Törende bulunan bazı kişiler ise Özel'i protesto ederek, "Özgür dışarı" sloganı attı. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ: GÜYA ŞEHİT CENAZESİNDE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAKTI

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine de değindi. Erdoğan, "Bir tanesi Manisa'da güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu, bu millet kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Herkese yol geçen hanı demiyor. Sabırla inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız. 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki, bunların kapımıza uğramaya ne yüzleri ne gözleri olmaması lazım. Sizlerden bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZEL PROTESTO SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşananlara ilişkin konuşan Özel, " AK Parti'ye geçmişte çok yakın olan isimler defalarca telefonla uyardı; bir provokasyon olabileceğini söylediler. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren, o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Şimdi bugün tek tek isim isim tespit ediliyor, hepsi" dedi.

CHP, ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Öte yandan Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırılarıyla ilgili hükümetin parti grupları ve Meclis'i bilgilendirmediği sürece bildiriye imza atmayacaklarını söyledi.