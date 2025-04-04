Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve protestolara katılan öğrencilerin tutuklanması sonrasında başlatılan boykot çağrılarına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan "Millet ekonomisinin aleyhine kampanyayı affetmedi. Umdukları gibi olmadı, 2 Nisan'da alışveriş hareketliydi" ifadelerini kullandı.

04.04.2025 15:01
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve protestolara katılan yüzlerce üniversite öğrencisinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP bazı markalar için boykot çağrısında bulunmuştu.

2 Nisan için de genel boykot çağrısı yapan CHP'nin bu hamlesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazı çıkışında yanıt verdi. Erdoğan "Umdukları gibi olmadı, 2 Nisan'da alışveriş hareketliydi" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR"

Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi'de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP'nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

"2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ HAREKETLİYDİ"

2 Nisan'da alışveriş merkezleri daha hareketli süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Bu milli yerli duruşun ne olduğunu göstermektedir. Bu duruşu gösterenlere milletim adına teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

"ALLAH, DEVLET BAHÇELİ DOSTUMUZA SAĞLIK SIHHAT VERSİN"

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. 'Nasılsınız?' diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP\'nin boykot çağrısına ilk tepki

Ekrem İmamoğlu, Alışveriş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • xpwzxtzxjq:
    Reis Allah sana uzun ömür versin. Dostta güven düşmana korkudur varlığın. var ol. Allah seni başımızdan eksik etmesin. 41 77 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hala ekonomi iyi diyeniliyorlar da. ve hala da millet pesindeyse. gercekden diyecek birşey yok. 79 12 Yanıtla
  • selami inel:
    Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı nin yapmasi gereken konuşma bumu çok yazik Úlkenin içine sıçtı halada sicmaya devam ediyor 50 23 Yanıtla
  • murat4455:
    Sayın Erdoğan, Bırakta Onun cevabını mağaza, market ve işyeri sahipleri versin. 57 12 Yanıtla
  • nesha512:
    Hehe ?? 45 18 Yanıtla
  • Nacisule1:
    yoo tamda umduğumuz gibi in cin top oynuyor du 44 17 Yanıtla
  • Murat Bayezit:
    Ben özellikle sordum afyondaki esnafa . migros, diğer marketler , kasap vs . fırınlar dışında tüm işyerleri kapalı ki defa böyle boş bir gün geçti dediler . 42 11 Yanıtla
  • ender3316:
    ekonomist nede olsa sen bilmicen kim bilcek 28 6 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Yalandan kim ölmüş 19 8 Yanıtla
  • ahmet3131:
    ?????? 15 3 Yanıtla
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