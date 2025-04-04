Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP\'nin boykot çağrısına ilk tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve protestolara katılan yüzlerce üniversite öğrencisinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP bazı markalar için boykot çağrısında bulunmuştu.

2 Nisan için de genel boykot çağrısı yapan CHP'nin bu hamlesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazı çıkışında yanıt verdi. Erdoğan "Umdukları gibi olmadı, 2 Nisan'da alışveriş hareketliydi" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR"

Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi'de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP'nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

"2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ HAREKETLİYDİ"

2 Nisan'da alışveriş merkezleri daha hareketli süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Bu milli yerli duruşun ne olduğunu göstermektedir. Bu duruşu gösterenlere milletim adına teşekkür ediyorum.

"ALLAH, DEVLET BAHÇELİ DOSTUMUZA SAĞLIK SIHHAT VERSİN"

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. 'Nasılsınız?' diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu."