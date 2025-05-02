Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin otobüs skandalına sert tepki: Şuursuz bir zihniyet - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin otobüs skandalına sert tepki: Şuursuz bir zihniyet

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda yaptığı konuşmada, CHP otobüsünün polisin üzerine sürülmesine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, ''Polisin üzerine araç otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmalarını açıkçası beklemiyorum'' ifadelerini kullandı.

02.05.2025 17:25  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıksız toplumun güçlü olamayacağını ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıklara karşı önemli uyarılarda bulundu.

CHP'NİN OTOBÜS SKANDALINA SERT TEPKİ

CHP'li vekilleri taşıyan otobüsün şoförünün, otobüsü polislerin üzerine sürmesine de çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Polisin üzerine araç otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmalarını açıkçası beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin otobüs skandala sert tepki: Şuursuz bir zihniyet

NE YAŞANDI?

23 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da, CHP milletvekillerini taşıyan parti otobüsünün şoförü G.G., polisin "dur" ihtarına uymayarak aracı bir kadın polis memurunun üzerine sürdü. Polis memuru, son anda kaçarak olası bir kazadan kurtuldu. Olay, Ankara Adliyesi çevresinde eylem yasağı bulunan bir bölgede gerçekleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, şoför hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

Şoför G.G., ifadesinde otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu ve duramadığını belirtti. Ayrıca, programa geç kaldıkları için milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarının yola devam etmesini söylediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP\'nin otobüs skandalına sert tepki: Şuursuz bir zihniyet

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Polis, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin otobüs skandalına sert tepki: Şuursuz bir zihniyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Security Specialist:
    Allah sizi başımızdan eksik eylemesin Sayın Çumuhurbaşkanız R.T.Erdoğan. İyiki varsınız. 46 24 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    Hep aynı askere 23 yıldır nöbet tutturulmaz. Yeter Artık emekli ol. 21 27 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Acaba mersındekı akp mılletvekılının polıse söyledıgı sözlere bır şey söylemeyen ama muhalefet oluncaiş degişiyor 21 19 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    bir cumhurbaşkanının medet umduğunu şeylere bak traji traji traji rezalet 19 16 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    23 yıldır şuurlu zihniyetini gördük mazallah.Türkiye nin anasını ağlattın 19 14 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    milletin altınını çalan polise neden birşey demedi, çünkü olay otobüs değil teker değil, insan değil olay oy oy oy 13 8 Yanıtla
  • Sk 06:
    gazoz kapağı bile açılırken Tayyip orada herşeye karışıyor millet bitmiş batmış işi gücü CHP taş düşsün başınıza 13 7 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    s...kin 5 12 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    adam haklı bu sefer 4 10 Yanıtla
  • n5685244:
    artık oylar yeniden Refah Partisi ne. 3 10 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    şoför e sür dediler sürdü bu cinayete teşebbüs olmalı süren de sür diyende suçludur ceza olmalıdır mv lide olsa cana kast vardır 1 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    1997 de orduda içki içmeyen subaylar fişlendi, ordudan atıldı. Devletin ordusu alkolü teşvik etti yıllarca ve o içkiler orduevinde bizim vergilerimizle içiliyordu. Bu rezalete son verdiği için, Tayyip Erdoğan a minnettarım. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bana ekonomiden bahsetseniz.. 11 a ile 11 b arasindaki ergen kavgasi beni ilgilendirmiyor. ne akp ile uyaniyoruz sabah ne chp ile.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:23:34. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin otobüs skandalına sert tepki: Şuursuz bir zihniyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.