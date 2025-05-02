Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP\'nin otobüs skandalına sert tepki: Şuursuz bir zihniyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıksız toplumun güçlü olamayacağını ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıklara karşı önemli uyarılarda bulundu.

CHP'NİN OTOBÜS SKANDALINA SERT TEPKİ

CHP'li vekilleri taşıyan otobüsün şoförünün, otobüsü polislerin üzerine sürmesine de çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Polisin üzerine araç otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmalarını açıkçası beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

NE YAŞANDI?

23 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da, CHP milletvekillerini taşıyan parti otobüsünün şoförü G.G., polisin "dur" ihtarına uymayarak aracı bir kadın polis memurunun üzerine sürdü. Polis memuru, son anda kaçarak olası bir kazadan kurtuldu. Olay, Ankara Adliyesi çevresinde eylem yasağı bulunan bir bölgede gerçekleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, şoför hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

Şoför G.G., ifadesinde otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu ve duramadığını belirtti. Ayrıca, programa geç kaldıkları için milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarının yola devam etmesini söylediklerini ifade etti.