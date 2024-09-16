Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri - Son Dakika
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Politika

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

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1'inci Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hiçbir kuralın değerin ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtı olmaya başladı. Korumak herkesin mesuliyetidir. Milletimizin gündemini meşgul eden son hadiselere bu yönden bakılmasını doğru görüyoruz. Masum çocukların naaşı üzerinden siyasi hesaba izin vermeyiz. Adaletin reyting kurbanı edilmesine göz yummamalıyız'' dedi

16.09.2024 15:16  Güncelleme: 15:28
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1'inci Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'ne katıldı.

İsim vermeden Narin Güran cinayetine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun merakını gideren yayınlar yaparken, yürüyen soruşturmanın selametini de korumak, gözetmek herkesin mesuliyetidir. İnsanlık olarak toplum olarak nereye gidiyoruz? Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleri ile aile kurumu ile dini müesseselerle siyasi hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adalet Akademimizi yeniledik, güçlendirdik. Yargı sistemimizin bel kemiğini oluşturan hakim ve savcılarımızın en iyi şekilde yetişmeleri noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

"YARGI GÜCÜNÜ ADALETE BAĞLILIKTAN ALIR"

Bugün ülkemizde hukuk eğitimi veren önemli sayı ve çeşitlilikte kurumlarımız var. Hakim ve savcı sayısı 3 kat arttı. Son 22 yılda avukat noter hukuk eğitimi görmüş personel hakim sayılarında artış sağladık. Hakim-savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı. Mesleki bilgi beceri fakülte eğitimini aşan bir çabayı gerektirir. Değerler ile bilgi arasında bağ kurmayı sağlayan köprü ise tecrübedir. Hakim ve savcı yardımcılığı mekanizması ile bilgiyle tecrübeyi harmanlamayı amaçlıyoruz. Yardımcılıkta süreyi 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini 7 aydan 10 aya yükselttik.

Yargı gücünü adalete bağlılıktan alır. Köklü adalet sisteminin yerleşmesine büyük önem verdik. Yeni mahkemeler kurarak milletimizin adalete erişimini kolaylaştırdık.

Yargıda nicelik ve nitelik artıyor. Adalete dair her başlıkta kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. İnsanın olduğu her yerde çatışma ve çelişkiler de kaçınılmazdır. Arzu edilmese dahi suç işlenir. Hukuk devleti bu çatışmalara hızlı cevaplar vermeyi gerektirir. Adil işleyen yargı sistemi bunun kurumsal çerçevesidir. Tarafsız işleyen yargı bu sistemin varlığı ekonomik kalkınmanın da güvencesidir. Adliyenin kapsını adaletin kapısı haline getirmek sürekli çalışmayı toplumu takip etmeyi gerektirir. 1960'tan beri bu ülkede yargı siyasete istikamet çizmenin vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Yassıada mahkemelerinin 12 Eylül mahkemelerinin verdiği kararların utancı yıllarca adalet sistemimizin peşini bırakmadı.

Önce 17-25 Aralık emniyet-yargı girişiminde, ardından 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkeye verdikleri zararın faturasını hala ödüyoruz. Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz.

Suç işleyenin, milletin malına, canına kast edenin yeri sokaklar değil hapishanelerdir. Burada bir sıkıntı varsa gidermek boynumuzun borcudur.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı. Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı adaletin temel ilkeleri oluyor. Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları her gün hedef tahtasına konacak bir şahıs olay ve kurum mutlaka buluyor. Pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor."

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

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Son Dakika Politika Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Basar:
    toplum olarak nere gidiyoruz değil nereye getirdik diyecektiniz 118 16 Yanıtla
  • selami inel:
    kendisinden bahsediyor?????? 101 13 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    olmayan adaletinki? unutmayın adalet birgün herkese lazım olacak!!!!!! 93 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    COK DOĞRU ONCELIKLE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ARKADASINIZ 84 7 Yanıtla
  • Halil Algun:
    Sosyal Medya hayatın gerçeğidir. Sizin gerçeğiniz ise suçluları ve failleri buldurmaktır. Gerisi safsatadır. 65 6 Yanıtla
  • Beykozlu:
    AKP bakanları vardı orada sizlere sormak lazım 65 4 Yanıtla
  • Neco:
    O yüzden 1 aydır gündemde tutturuyorsun bu haberi!!!! 55 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    hepiniz çıkıp bir baş sağlığı dilemediniz narin kardeşimize hiç kimse işin içinden çıkamıyor 23 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    abo tabuta el koyup mikrofon ile konusmak siyaset degilse siyaset yapmak nedir ?? 14 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    e şimdi sen yaptın reis 10 3 Yanıtla
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