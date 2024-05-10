Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YARGI ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİLDİR"

Yargının de eleştirilebilir olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sosyal medyadaki acımasız linç kültürünün mağdur ettiği kesimlerin en başında yargı organlarımız ve mensuplarımız geliyor. Çok önemli, çok hassas ve mesuliyeti hakikaten ağır bir görevi icra eden yüksek yargı üyelerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz ne yazık ki zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan haksız ithamlara muhatap oluyor. Çok net söylemek isterim siyaset kurumu nasıl layüsel değilse, yargı da eleştirilemez değildir. Yargının kararlarını beğenmeyebilir, itiraz edebilir, hoşnutsuzluğumuzu açıkça dile getirebiliriz. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Terörü övmediği, şiddeti teşvik etmediği ve hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini farklı mecralarda özgürce yazabilir, paylaşabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

Yargının ideolojik kamplaşmalardan uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin selameti yerine belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların devletimizin kurumları içinde tekrar yuvalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"DARBE ANAYASASINI DEMOKRASİYE YAKIŞTIRAMIYORUZ"

Erdoğan konuşmasında yeni anayasa sürecine de değindi. "Ülkemize siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasanın Türk demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

"YUMUŞAMA ÖNEMLİ FIRSAT"

"Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette yaşanan yumuşama sürecinin yeni anayasa süreci için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri idarenin yargısal denetimidir. Bu ilkenin hayata geçmesi ancak idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasına bağlıdır. Bu misyonun ülkemizdeki temsilcisi de Danıştay'dır. Danıştayımız, kamu ile vatandaş arasındaki ihtilafların çözümünde nihai karar vericidir. Makamlarımız ve ünvanlarımızdan öte 85 milyonun bir ferdi olarak hepimiz şu gerçeğe yürekten inanıyoruz; nasıl geç gelen adalet adalet değilse, topluma güven veren ve erişilebilir adalet sistemi de bekamızın güvencesidir. Devlet, adaletle hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür. Dimdik ayaktadır. Adaletin olmadığı yerde huzur, refah olmaz. sözlerini kullandı.

"PEK ÇOK ADALETSİZLİĞE ŞAHİTLİK ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Adalete büyük önem veren ama pek çok adaletsizliğe şahitlik etmek zorunda kalan bir milletiz. 27 Mayıs darbecilerinin gerçek bir mahkemeden ziyade kötü bir tiyatroyu andıran Yassıada'da işledikleri hukuk katliamlarını unutmuyoruz. 12 Eylül dikta rejiminin, bir sağdan, bir soldan darağacına gönderdiği gençlerin acısı hiç dinmedi. 28 Şubat döneminde adeta koro halinde darbecilere alkış tutanların, hukuk sistemimize verdikleri zararın telafisi yıllar aldı. 17-25 Aralık yargı-emniyet girişiminin faillerinin sebep oldukları sıkıntıların hala yükünü çekiyoruz. 15 Temmuz'da ödediğimiz ağır bedeller ise ortadadır. Adalet sistemimiz, bir dönem darbecilerin, bir dönem kendini milletten üstün gören yapıların bir dönem de FETÖ'nün sultasına maruz kaldı." ifadeleriyle geçmişte yaşananlara dikkat çekti.

"REFORM İRADEMİZİ DİRİ TUTUYORUZ"

Erdoğan, "Yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın ışığında reform irademizi halen diri tutuyoruz. Türkiye, istikbalini ancak daha fazla demokrasi, daha fazla ekonomik refah ve bunlara paralel olarak daha fazla güvenlik üzerine inşa edebilir. Güvenlik, güçlü bir demokrasinin teminatıyken, demokrasi de güvenliğin dayanağıdır." diyerek demokrasinin önemini vurguladı.



