Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga'daki seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum: Açık ara farkla kazandık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga'daki seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum: Açık ara farkla kazandık

03.07.2022 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga'daki seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum: Açık ara farkla kazandık

Çankırı'nın Orta ilçesinde 8 yıl aradan sonra yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 87.2 ile kazandı. Sonuçların ardından tebrik mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimleri açık ara farkla kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Çankırı'nın Dodurga beldesindeki belediye seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hasan Hüseyin Kaşıkçı 955 oy toplayarak yüzde 87.2 oranla seçimi kazandı.

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Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

Seçimden çıkan ilk sonuçlar şöyle:

AK Parti: 955 oy (Yüzde 87.02)

Yeniden Refah Partisi: 47 oy (Yüzde 4.2)

Adalet Partisi: 23 oy (Yüzde 2.1)

Deva Partisi: 23 oy (Yüzde 2.1)

Memleket Partisi: 21 oy (Yüzde 1.9)

Saadet Partisi: 17 oy (Yüzde 1.6)

Türkiye Değişim Partisi: 14 oy (Yüzde 1.3)

ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI VE AK PARTİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM

Sonuçların ardından sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga'daki seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
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