Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit

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Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek "Mevcut tablonun devam etmesi halinde nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir" şeklinde konuştu.

19.04.2025 15:08  Güncelleme: 16:24
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Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞTAN DAHA ÖNEMLİ BİR TEHDİTTİR"

"Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor" diyen Erdoğan, "Mevcut tablonun devam etmesi halinde nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Cumhuriyet döneminde 1960'larda yanlış bir iş yaparak doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir. Biz içi boş kavramlar uğruna birbirimizle didişirken vaktimizi ve enerjimizi fütursuzca harcarken milli bünyemizi böyle zayıflattılar. Ülkemize açıkça söylemek gerekirse büyük bir pusu kurdular. Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla milletimize güç ve zaman kaybettirdiler. Bu yanlışı bugün de muhalefet eliyle halen devam ettirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"PERSONELE MAAŞ DAHİ ÖDEYEMEZKEN...."

İsim vermeden CHP'li belediyelerde yaşanan maaş krizine değinen Erdoğan, "Batı'nın bile kurtulmak için yollar aradığı cinsiyetsizleştirmek politikalarının savunuculuğunu muhalefet yapıyor. Belediyelerde personele maaş dahi ödeyemezken bakıyorsunuz milletin kaynaklarını sapkın akımlara peşkeş çekmekten utanmıyorlar. LGBT paçavralarıyla donattıkları belediyelerde ortaya çıkan yolsuzlukları ise hepimiz ibretle takip ediyoruz" dedi.

"GENÇLER TEK BAŞINA YAŞIYORLAR"

Sözlerinin devamında aile kurumunun tehlike altında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil. Hayat tarzının olumsuz etkileriyle de karşı karşıyayız. Aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit ve tehlike altındadır. Ailenin, aile kurmanın çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemin içerisindeyiz. Pek çok aile çocuklarını evlenip yuva kurmaya ikna edemiyor. Gençler tek başlarına yaşıyor ve 1+1 ev onlara yetiyor. Avrupa devletleri kendi nüfusları ülkenin çarklarını çevirmeye yeterli olmadığı için sürekli göçmen alıyor. Her türlü propaganda aracını kullanıyorlar. Türkiye'yi sürekli karalayan, ülkemizi kötüleyen önemli kısmı bu kara propagandanın ürünüdür. Yabancı düşmanlığı körüklenerek insani diplomasiye zarar verilmesi isteniyor. Suriye'den Türk Cumhuriyetlerinden, diğer coğrafyalardan gelen misafirlerimiz olmasa pek çok sektörün ciddi sıkıntıya düşeceğine bizler inanıyoruz. Bu bizim tercih ettiğimizi bir durum değil ama vaka böyle. Karşımızdaki tablonun felaketimiz olduğunu anlamak için 10 yıl daha beklemeye gerek yok. Zihinleri değiştirmeden, yanlış algıları yıkmadan hedeflediğimiz noktaya varamayız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kıymetli hanımefendiler bu konuda sizlere Ömer Seyfettin'in yaşadığı anetkodu anlatmak istiyorum. Ömer Seyfettin, ilim başka irfan başka alim başka arif başka diyor. Ama arkadaşları bu görüşe katılmıyorlardı. Bir gün arkadaşlarına Avustralya'dan vagonlar dolusu şeker geliyor. Bunu duyan herkes şeker kıtlığı bitecek diye sevinmeye başlıyor. Ömer Seyfettin aynı haberi o sırada bir hademeye de söylüyor. Hademe inanma beyim Avustralya bu savaş zamanı kendi bulsa yer diyor. Ömer Seyfettin arkadaşlarına dönerek şöyle diyor siz bütün ilminize rağmen böyle habere inandınız o irfanı sayesinde bunu yutmadı. Bizim yapmamız gereken de milletimize özellikle de kadınlara ve çocuklarımıza yapılan dayatmalara itibar etmemektir. Özümüze dönecek, köklerimize yeniden sarılacağız. Milletimizin geleceğini ülkemizin kadınlarının, çocuklarının gönüllerini milli ve manevi hasretlerimizin bereketiyle fethederek biçimlendireceğiz.

"GERİYE GİDİŞE İZİN VERMEYİZ, VERMEYECEĞİZ"

KADEM'in bu husustaki liderliğine güveniyorum. Kadınların eğitimden, siyasi temsiline kadar sayısız başlık hayata geçirdiğimiz uygulamaları en iyi sizler biliyorsunuz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizin samimiyetimizin, sıfır tolerans yaklaşımımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan politikalarımızın en önemli unsuru olmayı sürdürüyor. Hükümetlerimiz döneminde yürürlüğe giren 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil kanun yaşatır.Bu anlayışıyla bu konudaki dirayetli tutumumuzu devam ettireceğiz. İş dünyası, eğitim ve siyaset başta olmak üzere kadınların kazanımında herhangi bir geriye gidişe izin vermeyiz, vermeyeceğiz.

"KADINLARIN KIYAFETİNE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Uzatılan her mikrofona, yapılan her paylaşıma kin kusanlar şunu çok iyi bilsin kadınlar başörtülerinden, inançlarından dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Kadınlar 23 senede sizin kibir kokan düzeninizi yerle bir etti. Cam tavanlar paramparça oldu. Kadınların başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz.

"YENİ TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAYACAKSINIZ"

Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarına daha fazla kadın görmeye alışacaksınız. Kadınların hayatın her alanında özgürce yer aldığı yeni Türkiye'ye uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk makamında olduğumuz sürece orada kalacaktır. Son 23 yılda Türkiye'yi kadınlarla birlikte büyüttük. Demokrasi ve özgürlüklerde parmakla gösterilen konuma getirdik. Türkiye Yüzyılı'nı da siz kadınlarla birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Kadınlarla dayanışma içerisinde güçlü, hukuki ve sosyal altyapı üzerinde KADEM ve sivil toplum kuruluşlarımızın etkin çalışmalar yürüteceğine yürekten inanıyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARINA DESTEK BEKLİYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak az konuşup çok iş yaparak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüzü terörsüz Türkiye çalışmalarına sizlerden güçlü destek bekliyoruz. 40 yıldır ağır bedeller ödediğimiz terör sorunu en fazla kadınlara zarar verdi. Diyarbakır kadınlarını bir kenara koyamayız. Terörün yer açtığı acı ve gözyaşı herkesten fazla kadınların yüreklerini dağladı. Annelerin yüreklerini dağladı. Terörün olmadığı Türkiye'den en büyük faydayı kadınlar görecektir. Türkiye, güvenli, huzurlu ve terörsüz bir geleceğe sizlerin sahiplenmesiyle yürüyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Sivet Ok:
    Şuan en büyük tehdit fakirlik. Fakirlik mertliği bozar. Arlıyı arsız, dinliyi dinsiz, imanlıyı imansız bile edebilir. Çocuğun rızkını tabi ki Allah cc verecek ama bu kötü ekonomik şartlarda insanların psikolojileri bozulduğu için çocuk yapmalarını kimse bekleyemez. 396 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Herkesin çocuğunun sizinkiler gibi Amerika da gökdelenleri var,Tügva da,Türgev de milyarları var,sınırsız konfor var ya,zenginlik refah sağladın ya,hayret çocuk yapmıyor millet 359 12 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    adaletsiz bir ülkede cocuk yapmak mı hahaha :))) 336 18 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    acaba neden azalıyor nüfus ? herkezin bir eli ygd bir eli balda değil. siz çocuklarınızı garantiye aldınız. torpille atamalarla yandaşı da kurtardiniz da. biz daha kendimizi zor gecindiriyoruz birde üç beş çocuk mu yaplim ? 24 bin TL ile nasıl gecinecegimizi anlat üç çocuk yapmayn namarttir. 313 9 Yanıtla
  • ro.123:
    İnsanlar da huzurmu bıraktınız kimse çocuk düşünecek halde değil sayenizde 294 10 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    ülkende öğrenciye 1 öğün yemek veremeyen sen hangi yüzle konuşuyorsun 236 7 Yanıtla
  • ismail:
    hayat pahalılığından gelir düzeyinin düşük olduğundan iş bulamama korkusundan çocuk düşününemiyoruz şu an 228 9 Yanıtla
  • Kür Şad:
    Asgari ücret ev kirasını bile karşılayamıyor. Gençler bundan dolayı evlenemiyor. Kendine bile bakamayacağı için evlenmiyor, kaldı ki bir de çocuk yapsın. Yani bunun müsebbibi mevcut iktidardır. Sorunun en büyük sebebi ekonomik. 185 4 Yanıtla
  • 124y7899:
    asgari ücreti 50 bin yap hemen üç çocuk yapalım.Yapacak yürek varsa eğer 137 8 Yanıtla
  • 2147saloh:
    valaha millet korkudan cocuk yapamıyorki.nasıl bakacam derdine düşmüş.şu anda insanların coğu yarın ne yapaçağım derdinde cocuk aklına bile gelmiyor..bir cocuk aylık masrafı en ölüsü 3 bin tl.en dandik mazemeyle oda.mama olmayacak anne sütü içeçek.bez bimden olaçak.elbise pazardan olaçak.öyle belki kurtarır onuda kim kabul eder bilmem. 117 3 Yanıtla
  • Gk541851:
    avrupaya özenip çocuk yerine kedi köpek besleyerek evlat edindiğini sanan zihniyet olduğu sürece düşer 11 99 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    sen ülkeye neyüdüğü belli olmayan yabancıyı doldur her masrafını karşıla.senin vatandaşın bırak iki üç çacuk yapmayı.kirayı ödeyemiyor.gençler evlenemiyor.reis herhalde türkiyenin cumhurbaşkanı değil 81 18 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    şu devirde çocukmu güldürme reis 95 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    bunadı gitti neyin kafasını yaşıyorsun herkes bilaloğlanmı 90 1 Yanıtla
  • Ayhan Yıldız:
    Boş muhabbet her zaman ki gibi 85 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bilsem idim yapmazdım, adaletsiz, hukuksuz bir ülke için çocuk mu 79 2 Yanıtla
  • 768107:
    1 ovun yemek veremedigin cocuklarin anne babasinami diyorsun bunu hangi yuzle 67 3 Yanıtla
  • batu AKCAN:
    Milletin göü açıkta...iyi bir gelecek kuramadıktan sonra 1 çocuk bile anlamsız.. 66 1 Yanıtla
  • n5685244:
    asgari ücret 22 bin ev kiraları 20 bin bir düğün 2 milyona mal olur evlilik ler nasıl olacak. herkesin milyar karı bankada yetmiyor ki 66 1 Yanıtla
  • netlog321:
    milleti bitir,adaleti bitir..çocuk yapmaya bitmiyor..milleti yaşat ki devlet yaşasın 61 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    AYYAŞLAR IN ZATEN İKTİDARSIZ LAR ONDAN 1 49 Yanıtla
  • ender3316:
    seni dinleyip çocuk yapanlar perişan şuan bez alamıyor 48 1 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    Millet ne dertte bunlar ne dertte hala boş konuşmalar ülke elden gidiyor ekonomi çökmüş hala çocuk derdindeler 47 0 Yanıtla
  • Ali null:
    Akparti Yozgat ilçesi yerköy belediyesi işçinin elinde hakları aldı yetmemiş bir de işçi emeklisi olduğu tazminatı tamamını alamadı yazık değil mi gidip soruşturma açsana devletin savcılar nerede hayat pahalı neden çocuk yapacak gençler Günay değil mi şu gençlere çok yazık ettin akparti-MHP Türkiye yi bitirdi 45 1 Yanıtla
  • keke43 null:
    YAAA BUNU KADEM TOPLANTISINDA SÖYLEMEK SANIRIM YILIN EN BÜYÜK İRONİSİ 45 1 Yanıtla
  • 768107:
    senin yüzunden insanlar cocuk yapabiliyormu 42 1 Yanıtla
  • Paragöz Tr:
    Ekonomik düzelme olmadigi surece kadınların iş hayatından ev hanimligina dönmediği ve aile konusundan insanlar bilinçlenmedigi kadınların telefon bağımlılığı ve evliliği erkeklerin idare ettiği bir evlilik olduğu sürece nüfus düşecek. İnsanlar şu bozuk toplumda eilige korkuyor. Şahsen evli biri olarak zamanı geri alsam evlenmedim 34 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    En büyük tehdit münafıklardır, onların yüzünden Allah bir ülkeye her türlü felaketi yaşatır. 16 6 Yanıtla
  • SERVET SALİH ÖZBİLGE:
    ben fabrikada çalışıyorum 6 tane çocuğum var hepside 18 yaşından küçük ama ben çocuk için ne işverenden nede devletten hiç bir ek ücret yada yardım almıyorum tabiki bu konuda çocuk yapacak olan kardeşlerim yada tanıdıklarıma çocuk sayısının fazla olmasını tavsiye etmiyorum çünkü geçim çok zorlandı teşekkür ederim 20 0 Yanıtla
  • Hasan Gulen:
    millet kendine zar zor bakıyor birde çocuk mu yapsınlar. ülkeyi ne hale getirdiniz 17 2 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    kademden bu mesajları verirsen kimse evlenip çocuk sahibi olmayı düşünmez, öncelikle kadem kapatılmalı..! 11 6 Yanıtla
  • Trabzon:
    KADININ YERİ DEĞERLİ OLDUĞU YER EVİYDİ... KADINI ORDAN ALDINIZ OTOBUS ŞÖFÖRÜ İTFAİYE ERİ BİLE YAPTINIZ YUVASINDAN AYRILAN KADIN ÇOCUK DOĞRURMU..DOĞANLARI DA DEDELER BABAANNELER BAKIYOR... 16 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Tüm Dünyada kriz var. Avrupa daha beter durumda, fakat insanlar Paniklemesinler diye saklı tutuyorlar. Oyuna gelmeyin. Sayın Çumhurbaşkanımız R.T. Erdoğan ve AKP sizin çoçuklarınız geleçeği için üretimlere yeterinçe yatırım yaptılar. Bunu ben değil, ABD ve AB diyor. Allah rağzı olsun bu Kriz döneme rağmen güzel Ülkemi ayakta tutan AKP ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan. 2 8 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Millet aho diyor aho aç aç ne çocuk yapması Başkanım 9 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    millet geçim derdine düşmüş bu neyin derdine. 7 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    çocuk olsun okusun haksızlık karşısında protesto etsin sizde cezaevine atın diye mi çocuk yapalım 6 1 Yanıtla
  • Fuat Yıldaş:
    Suç kimde acaba bu ülkede nüfus daha düşecek 600 bin öğretmen mezun atama sayısı 10 bin işsiz bir milyon genç geliyor a101 bim de olmasa asgari ücrette bulamazlardı ve karı koca çalışmak zorunda suç kimde acaba. 6 0 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    millet evlenmeye korkuyor hala çocuk çocuk çocuk diyorsunuz. sen şartları sağladın da sıra çocuğa mı geldii eeeyyyy erdoğan 6 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    size gönül vermiş biri olarak herkes çalışıyor kimisi beden işçisi kimisi kamu veyahut özel gelir dağılımı doğru orantıda değil birinin seksen yüz üç yüz aldığı hayatta değeri yirmi bin alıyor ve hayat herkes bir birine muhtaç 5 0 Yanıtla
  • zeki:
    ya cidden bu adamın ülkenin durumundan haberi yok yada bizimle kafa buluyor 4 0 Yanıtla
  • M12bingöl:
    insanlar geçinemiyor çocuk mu düşünecek halleri mi var gençler evlenemiyor bu duruma kim getirse onu sorgulanması lazım 3 0 Yanıtla
  • buhaltii:
    ekonomi??? 2 0 Yanıtla
  • Hakan as :
    Sen sarayı boşalt ülke rahatlar Allahın izniyle 1 0 Yanıtla
  • sananelem78:
    önce 6284 yasasını kapatın, süresiz nafakayı kapatın, evlilik desteği olarak iş verin, pahalılığı kaldırın, herkese zorunlu din ve ahlak dersleri verin bak nasıl evlilik oranı tavan yapıyor! 1 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    sayin Erdoğan bu şartlar altında cocuk yapamayiz bakimi var geliri gideri var kim ilgilenecek . misafirlige bile gidemiiyok ayip olur diye. Allah dogurduklarimizi bize bağışlasın yeterli . 0 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    zam olayını kaldırıp fıyatlar duserse ınsanlarda evlenır cocukta olur 0 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Covid aşısını zorunlu kılmasaydınız ülke daha kalabalıktı 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Niye acaba hayret kimse geleceginden emin degil bu şartlarda nasıl evlensin hadi evlendi nasıl gecinsin seningibi 300 bin alsak yapalım cocuk 0 0 Yanıtla
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