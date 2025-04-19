Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞTAN DAHA ÖNEMLİ BİR TEHDİTTİR"

"Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor" diyen Erdoğan, "Mevcut tablonun devam etmesi halinde nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Cumhuriyet döneminde 1960'larda yanlış bir iş yaparak doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir. Biz içi boş kavramlar uğruna birbirimizle didişirken vaktimizi ve enerjimizi fütursuzca harcarken milli bünyemizi böyle zayıflattılar. Ülkemize açıkça söylemek gerekirse büyük bir pusu kurdular. Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla milletimize güç ve zaman kaybettirdiler. Bu yanlışı bugün de muhalefet eliyle halen devam ettirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"PERSONELE MAAŞ DAHİ ÖDEYEMEZKEN...."

İsim vermeden CHP'li belediyelerde yaşanan maaş krizine değinen Erdoğan, "Batı'nın bile kurtulmak için yollar aradığı cinsiyetsizleştirmek politikalarının savunuculuğunu muhalefet yapıyor. Belediyelerde personele maaş dahi ödeyemezken bakıyorsunuz milletin kaynaklarını sapkın akımlara peşkeş çekmekten utanmıyorlar. LGBT paçavralarıyla donattıkları belediyelerde ortaya çıkan yolsuzlukları ise hepimiz ibretle takip ediyoruz" dedi.

"GENÇLER TEK BAŞINA YAŞIYORLAR"

Sözlerinin devamında aile kurumunun tehlike altında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil. Hayat tarzının olumsuz etkileriyle de karşı karşıyayız. Aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit ve tehlike altındadır. Ailenin, aile kurmanın çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemin içerisindeyiz. Pek çok aile çocuklarını evlenip yuva kurmaya ikna edemiyor. Gençler tek başlarına yaşıyor ve 1+1 ev onlara yetiyor. Avrupa devletleri kendi nüfusları ülkenin çarklarını çevirmeye yeterli olmadığı için sürekli göçmen alıyor. Her türlü propaganda aracını kullanıyorlar. Türkiye'yi sürekli karalayan, ülkemizi kötüleyen önemli kısmı bu kara propagandanın ürünüdür. Yabancı düşmanlığı körüklenerek insani diplomasiye zarar verilmesi isteniyor. Suriye'den Türk Cumhuriyetlerinden, diğer coğrafyalardan gelen misafirlerimiz olmasa pek çok sektörün ciddi sıkıntıya düşeceğine bizler inanıyoruz. Bu bizim tercih ettiğimizi bir durum değil ama vaka böyle. Karşımızdaki tablonun felaketimiz olduğunu anlamak için 10 yıl daha beklemeye gerek yok. Zihinleri değiştirmeden, yanlış algıları yıkmadan hedeflediğimiz noktaya varamayız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kıymetli hanımefendiler bu konuda sizlere Ömer Seyfettin'in yaşadığı anetkodu anlatmak istiyorum. Ömer Seyfettin, ilim başka irfan başka alim başka arif başka diyor. Ama arkadaşları bu görüşe katılmıyorlardı. Bir gün arkadaşlarına Avustralya'dan vagonlar dolusu şeker geliyor. Bunu duyan herkes şeker kıtlığı bitecek diye sevinmeye başlıyor. Ömer Seyfettin aynı haberi o sırada bir hademeye de söylüyor. Hademe inanma beyim Avustralya bu savaş zamanı kendi bulsa yer diyor. Ömer Seyfettin arkadaşlarına dönerek şöyle diyor siz bütün ilminize rağmen böyle habere inandınız o irfanı sayesinde bunu yutmadı. Bizim yapmamız gereken de milletimize özellikle de kadınlara ve çocuklarımıza yapılan dayatmalara itibar etmemektir. Özümüze dönecek, köklerimize yeniden sarılacağız. Milletimizin geleceğini ülkemizin kadınlarının, çocuklarının gönüllerini milli ve manevi hasretlerimizin bereketiyle fethederek biçimlendireceğiz.

"GERİYE GİDİŞE İZİN VERMEYİZ, VERMEYECEĞİZ"

KADEM'in bu husustaki liderliğine güveniyorum. Kadınların eğitimden, siyasi temsiline kadar sayısız başlık hayata geçirdiğimiz uygulamaları en iyi sizler biliyorsunuz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizin samimiyetimizin, sıfır tolerans yaklaşımımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan politikalarımızın en önemli unsuru olmayı sürdürüyor. Hükümetlerimiz döneminde yürürlüğe giren 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil kanun yaşatır.Bu anlayışıyla bu konudaki dirayetli tutumumuzu devam ettireceğiz. İş dünyası, eğitim ve siyaset başta olmak üzere kadınların kazanımında herhangi bir geriye gidişe izin vermeyiz, vermeyeceğiz.

"KADINLARIN KIYAFETİNE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Uzatılan her mikrofona, yapılan her paylaşıma kin kusanlar şunu çok iyi bilsin kadınlar başörtülerinden, inançlarından dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Kadınlar 23 senede sizin kibir kokan düzeninizi yerle bir etti. Cam tavanlar paramparça oldu. Kadınların başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz.

"YENİ TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAYACAKSINIZ"

Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarına daha fazla kadın görmeye alışacaksınız. Kadınların hayatın her alanında özgürce yer aldığı yeni Türkiye'ye uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk makamında olduğumuz sürece orada kalacaktır. Son 23 yılda Türkiye'yi kadınlarla birlikte büyüttük. Demokrasi ve özgürlüklerde parmakla gösterilen konuma getirdik. Türkiye Yüzyılı'nı da siz kadınlarla birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Kadınlarla dayanışma içerisinde güçlü, hukuki ve sosyal altyapı üzerinde KADEM ve sivil toplum kuruluşlarımızın etkin çalışmalar yürüteceğine yürekten inanıyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARINA DESTEK BEKLİYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak az konuşup çok iş yaparak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüzü terörsüz Türkiye çalışmalarına sizlerden güçlü destek bekliyoruz. 40 yıldır ağır bedeller ödediğimiz terör sorunu en fazla kadınlara zarar verdi. Diyarbakır kadınlarını bir kenara koyamayız. Terörün yer açtığı acı ve gözyaşı herkesten fazla kadınların yüreklerini dağladı. Annelerin yüreklerini dağladı. Terörün olmadığı Türkiye'den en büyük faydayı kadınlar görecektir. Türkiye, güvenli, huzurlu ve terörsüz bir geleceğe sizlerin sahiplenmesiyle yürüyecek."