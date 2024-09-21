Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Esad\'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef almasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları şu anda devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. Dünya barışını koruma misyonuna sahip bütün ülkelerin İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi ve geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır" dedi.

SURİYE İLE NORMALLEŞE ADIMLARI

Açıklamasının devamında Suriye ile normalleşme adımlarına değinen Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Zirveye hitabımda BM güvenlik konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere reform ihtiyacına dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı ve etkili bir yapılanmanın altını çizeceğim. Türkiye'nin bu konudaki desteğini beyan edeceğim. 24 Eylül salı günü BM genel kuruluna hitap edeceğim.

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. Yaklaşan kış mevsimi Gazze'deki yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracak. İsrail hükümeti Nazi imha kampına çevirdiği Gazze'deki 2 milyon insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğiz. İsrail zulmünün sona ermesi kalıcı ateşkesin temini için herkese, tüm dünyaya, BM'ye önemli görevler düşüyor.

"İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ SALDIRIYOR"

İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları şu anda devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını, kendi bu nefret edici emellerine ulaşmak için de her yolu deneyebileceğini açık ve net ortaya koymuştur.

Bu saldırının başka bir anlamı da bizim ikazlarımıza rağmen bazı Batılı ülkelerin de desteklerini yanına alarak İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölge geneline maalesef yayılmaktadır. Özellikle değerli dostum Mikati'yle dün evvelsi gün yaptığım görüşmede kendisinden de şu anda çok çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduklarını ifade etti ve bu konuda da bizler neler yapabileceğimizi veya neler yapabiliriz bunları kendisiyle konuştum.

"BÖLGE BÜYÜK BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

Gerçekten şu anda bölge açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya. Tabii birçok şeyler söyleniyor. İşte şu an itibarıyla Lübnan özellikle bu İsrail'e karşı ne yapabilir? Tabii Mikati'nin şeyi bize ne gibi destekleriniz olabilir? Ne gibi yardımlarınız olabilir? Biz sizlerden bunu bekliyoruz ve Birleşmiş Milletlere gelme noktasında da bu sene herhalde gelemeyeceğim ifadesini kullandı.

Dünya barışını koruma misyonuna sahip İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü kalmamıştır. İsrail'in devlet terörü estirdiğini ortaya koyacağız. Bugüne kadar çok kez söyledik özellikle Batılı ülkeler anlamamakta ısrar ediyor.

"AJANDAMIZ DOLU DOLU GİDİYORUZ"

(BM Genel Kurulu) Ajandamız dolu dolu gidiyoruz. Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Şu an itibarıyla Biden ile bir görüşme var mı yok mu bu henüz kesinleşmiş değil. Biden veya daha başka sürpriz görüşmeler nerede, nasıl olur, bunların hepsini oradaki gelişmelerle ele alacağız."