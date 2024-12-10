Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"SURİYE'NİN BİR KEZ DAHA BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası bölgede bundan sonra olacaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte güçlü Suriye yolunu aydınlatmasını temenni ediyoruz. Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik. Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sizleri aracılığıyla yurt içinde ve dışında kutlu davanın başarısı için mücadele eden her bir kardeşime selamlarımı gönderiyorum, her birine kalpten teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımızı bölgemizde tarihi diyebileceğimiz nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı.

"SURİYE'DE TERÖRİSTLERİN BAŞI EZİLECEK"

İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte güçlü Suriye yolunu aydınlatmasını temenni ediyoruz. Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik.

"KENDİ KENDİMİZİ KANDIRMAYACAĞIZ"

Son dönemde teşkilatımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız yerlere baktığımızda bu tespitin doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Milletimiz bunca hizmetin ardından bize sandıkta teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil içerde alacağız. Kongre süreçlerimizi yeni yönetimlerin oluşması yanında, bu samimi özeleştiri yapılacağı hale getirmeliyiz. Siyaset kuşkusuz çok yüksek motivasyon gerektiren bir uğraştır ama kendi kendini kandırmak değildir. Bunun için biz asla kendi kendimizi kandırmayacağız. Eksiklerimiz, hatalarımız, zayıf noktalarımızı doğru şekilde tespit edeceğiz. Ardından bunların çözüm yoluna giderek milletimizin gönlünde tahkime gideceğiz.

"ASIL MESELEYİ GÖRMEZDEN GELMİYORUZ"

Fabrika ayarlarına dönmek diye bir kavram var ya. İşte AK Parti'nin fabrika ayarları bunlardır. Milletimizin gündemindeki asıl meseleyi görmezden gelmiyoruz. Milletimizin gündeminde diğer hususlarla birlikte hatta onlardan önce ekonomi vardır, ekonomik sıkıntılar vardır. Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren kaldığı gizli saldırılar 2018'den itibaren aleniyet kazanmıştır. FETÖ'nün ihaneti, PKK'nın eylemleri, güneyimizde oynana kanlı olaylar hep bu sürekle bağlantılıdır. Uluslararası siyasette bizi esir alamayanlar ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma politikasına yöneldiler.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MESAJI

Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız."