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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin ile telefonda görüştü. Başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Makamı zaten cennet, şüphemiz yok.'' derken, Nazif Evcin ise, ''Oğlum bana, 'Bu pislikleri temizleyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi. Eşim de çok bitti. Bizlere Allah sabır versin.'' ifadelerini kullandı.

13.01.2024 - 23:48,  Güncelleme: 00:14
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin'e telefonda başsağlığı dileğini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makamı zaten cennet, şüphemiz yok." dedi. Nazif Evcin ise, "Oğlum bana, 'Bu pislikleri temizleyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi. Eşim de çok bitti. Bizlere Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

KUZEY IRAK'TA 9 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Hain saldırıda şehit olan askerlerimizden Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı memleketi Eskişehir'e getirildi.

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Uçakla getirilen Şehit Evcin'in cenazesini Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'nde; ailesi ile yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile askeri erkan karşıladı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, şehit Evcin'in ailesinin Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evini ziyaret etti. Şehidin annesi Ferah, babası Nazif Evcin ve yakınlarıyla görüşen Gürcan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİDİN BABASINA TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret sırasında Ayşen Gürcan'ı aradı. Erdoğan, Milletvekili Gürcan'ın telefonuyla baba Nazif Evcin ile görüştü. Evcin'e başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makamı zaten cennet, şüphemiz yok. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon

"OĞLUM BANA 'BU PİSLİKLERİ TEMİZLEYECEĞİZ' DEDİ"

Oğluyla en son cuma vakti görüştüğünü belirten Nazif Evcin, "Oğlum bana 'Bu pislikleri temizleyeceğiz. Bunlara Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi. Eşim de çok bitti. Bizlere Allah sabır versin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon - Son Dakika
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