Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Geniş Video İzle

Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor." dedi.

06.01.2025 19:46  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

"FAHİŞ FİYATI BOYKOT EDİN"

Toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot çağrısı geldi. Erdoğan, "Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BAHANE DİLEREK FİYATLARA 5 BİRİM 10 BİRİM ZAM YAPILABİLİYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarsızlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimizin muhatabı değildir.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİ İÇİN DE YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

Fırsatçılıkla mücadelede devlet elbette gerekeni yapmakta mükelleftir. Geçen yılki denetimlerde fahiş fiyat uygulayan 224 bin firmaya yaklaşık 5 milyar liralık idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde 1555 gerçek ve tüzel kişiye toplam 366 milyon lira ceza uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için de yoğun çaba harcıyoruz. 2024 yılında 1,3 milyon denetim yaptık. 1,4 milyar lira para cezası tatbik ettik. Sattığı ürünlere hile hurda karıştıranlara, milletin cebine el atanlara asla tolerans göstermiyoruz. Bu denetimlerimiz 2025 senesinde daha da artacak.

"SERBEST PİYASA KURALSIZLIK DEMEK DEĞİLDİR"

Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun hakkını hukukunu en üst düzeyde koruyacağız. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil işleyişinin daha sağlıklı ilerlemesini temin etmektir.

"FIRSATÇILIK YAPANLARA KARŞI EN BÜYÜK KOZUMUZ SATIN ALMAMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KULLANMAKTADIR"

Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor. Vatandaşlar olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktadır. Bu konuda devlet millet el ele vererek çok daha etkin sonuçlar alabiliriz. Enflasyonla mücadelede son 1,5 senede önemli yol kat ettik. Enflasyon düştükçe 85 milyonun tamamının alım gücü artacaktır. 2025 yılında hedefimiz bu meseleyi büyük ölçüde çözüme kavuşturmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan fahiş fiyata karşı \'boykot\' çağrısı

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Kabine, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • zülküf artut:
    kim kime boykot edek ben anlamadım valla denetleme mekanizması çalışmıyor ise vatandaş ne yapsın 198 2 Yanıtla
  • Crixus :
    Olur onuda biz yapalim 188 9 Yanıtla
  • kadir karataş:
    yahu devlet olarak sizin bir çözüm üretmeniz gerek. 193 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    elektrik dogalgaza yüzde 49 zam geldi diğerlerine yüzde 44 zam bunu marketler yapmadıki 186 5 Yanıtla
  • Zübeyir Temurtaş:
    Dünyaa liderisin bunamı gücün yetmedimi Herşeyi halktan bekliyorsun 137 4 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    faiş zam yapanlarıda boykot edicez, emekliye ,memura ve asgari ücrere yeterli zam vermeyenleride boykot edicez. 126 1 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Korkunun ecele faydası yok. 96 5 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    ne diyon dayi sen? bu dedigine makarnacilar inanir sadece kimse seni dinlemiyor artik, asgari ucret artisiyla bitiyor mu saniyorsun sen isletmenin maliyet artisi!! ucretlerin artmasini bahane eden, basta senin dogalgaz elektrik akaryakit vergi cart curt artislarin da olmak uzere, isletmenin tum girdileri artiyor, hammadde giderleri artiyor, neyin kafasini yasiyosun sen? 71 3 Yanıtla
  • Apple User:
    zam yapan marketleri dövmek suç olmaktan çıkarılmalı reyiz 38 14 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Marketlerde satılan bütün ürünlerin üzerine yılık fiyat artışını ay ay yazsınlar Bizde bilelim kim ne yapıyormus 45 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş fiyata karşı ’boykot’ çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı
19:15 Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 20:51:59. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.