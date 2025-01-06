Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan fahiş fiyata karşı \'boykot\' çağrısı

Politika

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

"FAHİŞ FİYATI BOYKOT EDİN"

Toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot çağrısı geldi. Erdoğan, "Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BAHANE DİLEREK FİYATLARA 5 BİRİM 10 BİRİM ZAM YAPILABİLİYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarsızlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimizin muhatabı değildir.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİ İÇİN DE YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

Fırsatçılıkla mücadelede devlet elbette gerekeni yapmakta mükelleftir. Geçen yılki denetimlerde fahiş fiyat uygulayan 224 bin firmaya yaklaşık 5 milyar liralık idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde 1555 gerçek ve tüzel kişiye toplam 366 milyon lira ceza uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için de yoğun çaba harcıyoruz. 2024 yılında 1,3 milyon denetim yaptık. 1,4 milyar lira para cezası tatbik ettik. Sattığı ürünlere hile hurda karıştıranlara, milletin cebine el atanlara asla tolerans göstermiyoruz. Bu denetimlerimiz 2025 senesinde daha da artacak.

"SERBEST PİYASA KURALSIZLIK DEMEK DEĞİLDİR"

Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun hakkını hukukunu en üst düzeyde koruyacağız. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil işleyişinin daha sağlıklı ilerlemesini temin etmektir.

"FIRSATÇILIK YAPANLARA KARŞI EN BÜYÜK KOZUMUZ SATIN ALMAMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KULLANMAKTADIR"

Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor. Vatandaşlar olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktadır. Bu konuda devlet millet el ele vererek çok daha etkin sonuçlar alabiliriz. Enflasyonla mücadelede son 1,5 senede önemli yol kat ettik. Enflasyon düştükçe 85 milyonun tamamının alım gücü artacaktır. 2025 yılında hedefimiz bu meseleyi büyük ölçüde çözüme kavuşturmaktır.