Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Fatih Erbakan\'ı küplere bindirecek hamle

Politika

Kuruluş yıldönümünde 2 milletvekili ve 13 ilçe belediye başkanını transfer eden AK Parti'de bir sonraki hedefin 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak olarak girdiği Şanlıurfa'da ipi göğüsleyen Kasım Gülpınar olduğu öne sürüldü. Kulislere bomba gibi düşen bu iddia için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Özhaseki'nin yerine 2. kez bakanlık koltuğuna oturan Murat Kurum'un Şanlıurfa ziyaretinde bir saat baş başa şekilde Kasım Gülpınar ile görüştüğü ve AK Parti'ye davet ettiği kulislere yansıyan bilgiler arasında!

KASIM GÜLPINAR TEKLİFİ REDDETTİ AMA KAPIYI DA KAPATMADI!

AK Parti heyeti de Kasım Gülpınar ile görüşüp tekliflerini iletti. Kasım Gülpınar şu aşamada gelen teklifi reddetti ama görüşmelere kapıyı da kapatmadı! AK Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım Gülpınar'ı AK Parti'de görmek istediğini belediye başkanına iletti.