Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ı küplere bindirecek hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ı küplere bindirecek hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Fatih Erbakan\'ı küplere bindirecek hamle

23. kuruluş yıldönümünde 2 milletvekili ve 13 ilçe belediye başkanını transfer ederek gövde gösterisi yapan AK Parti'de asıl hedefin Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar olduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürpınar'ın ikna etmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u görevlendirdiği de gelen bilgiler arasında...

15.08.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuruluş yıldönümünde 2 milletvekili ve 13 ilçe belediye başkanını transfer eden AK Parti'de bir sonraki hedefin 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak olarak girdiği Şanlıurfa'da ipi göğüsleyen Kasım Gülpınar olduğu öne sürüldü. Kulislere bomba gibi düşen bu iddia için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Özhaseki'nin yerine 2. kez bakanlık koltuğuna oturan Murat Kurum'un Şanlıurfa ziyaretinde bir saat baş başa şekilde Kasım Gülpınar ile görüştüğü ve AK Parti'ye davet ettiği kulislere yansıyan bilgiler arasında!

KASIM GÜLPINAR TEKLİFİ REDDETTİ AMA KAPIYI DA KAPATMADI!

AK Parti heyeti de Kasım Gülpınar ile görüşüp tekliflerini iletti. Kasım Gülpınar şu aşamada gelen teklifi reddetti ama görüşmelere kapıyı da kapatmadı! AK Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım Gülpınar'ı AK Parti'de görmek istediğini belediye başkanına iletti.

Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ı küplere bindirecek hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 18:58:09. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ı küplere bindirecek hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement