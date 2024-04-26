Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kudüs Platformu Konferansı'nda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Erdoğan, yalan söylemenin, çarpıtmanın ve manipülasyonun siyaset yapmanın doğru olmadığını belirtti ve belge veya delil olmadan iftira atmanın müfteri damgası yemekten kurtulamayacağını söyledi.

26.04.2024 17:25  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlene Kudüs Platformu Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi.

ERDOĞAN: BU YALANIN HESABINI EBEDİ ALEMDE VERECEKSİNİZ

Her şeyden önce yalanın, Allah'ın ve Resulünün en çok nefret ettiği şey olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Kürecik iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki

"KENDİ DEVLETİNE İFTİRA ATARAK SİYASETÇİLİK OYNANMAZ"

Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki

FATİH ERBAKAN'IN KÜRECİK RADAR ÜSSÜ AÇIKLAMALARI

Yeniden Refah Partisi İran'dan fırlatılan balistik füzelerin yüzde 90'ının İsrail tarafından tespit edilerek imha edilmesi, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü sayesinde olduğunu iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki
Fatih Erbakan

Erbakan, seçim öncesi yaptığı bir konuşmasında, "İsrail'i, İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Fatih Erbakan\'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan, İstanbul, Siyaset, Kudüs, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hüseyin Kaplan: kürecik senin zamanında kuruldu sen demedinmi ben BOP (büyük ortadoğu projesi ) eşbaşkanıyım diye kontrolü bizde olmayıp natoda olan kürecik havasavunma sisteminin israilin güvenliği için kurulduğunu bütün dünya bildiği halde sen nasıl inkar edersin hayret doğrusu 107 60 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Haydi bastır Fatih .. 81 53 Yanıtla
  • İSMAİL TARIK ÖZÇETİN: Gerçek öyle bir şeydir ki yerine hiçbir şey koyamazsınız koymaya kalkarsanız kırk yerden açık verir Fatih Erbakan 72 44 Yanıtla
  • Azat Deniz: Allah için doğru Allah diyor meydanlarda iftira atmayın yalan konuşmayın ama hepsi mevcut dinime Müslüman olsa diye Bi ata sözü var cokguzel Bi söz 43 20 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: ülkemizde ne kadar cahil insanlar,camur at izi kalsın misali 33 16 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: Dezenformasyon mücadele başkanlığı; Kürecik'deki radar üssü sembolik olup hizmet dışıdır. asılsız haberlere itibar etmeyiniz:) 32 8 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Oda bişey mi sen hergün yalan konuşuyon :) 9 5 Yanıtla
  • Ekrem Korkmaz: Leopar tank ! Kım projesini kım Almanya ya vermiş 7 2 Yanıtla
  • Ali Mutlu: Lütfen Ekonomist Cumhurbaşkanımızı Hafife Almayın. 1 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: siyaset = yalan ve iftira bu dönem bitti ama erbakan hala siyaseti yalan söyleme sanatı sanıyor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:54:36. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement