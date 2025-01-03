Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sanat ve siyaset camiasında da büyük ses getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata veda eden Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."
Tayfur için düzenlenecek tören programı da belli oldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı da cenaze töreniyle ilgili detayları paylaştı. Gözalıcı yaptığı açıklamada, "Sayın Ferdi Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili taziye mesajı - Son Dakika
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