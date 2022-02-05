Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Devlet Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisini arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak, şahsıma ve eşime 'geçmiş olsun' temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.