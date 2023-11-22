Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, " İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" diyerek yanıt verdi.
"İstanbul'da eski bir bakan mı göreceğiz acaba?" sorusuna ise Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz" diye şeklinde cevap verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İBB adayı kim olacak?'' sorusuna yanıt: En uygun olanı göreceksiniz - Son Dakika