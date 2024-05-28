Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 73 kişilik kafile ile Roma turuna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Erdoğan konuşmasında "Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli davranmalıdır" dedi.

28.05.2024 15:16  Güncelleme: 15:26
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları imza töreni için 45'i gazeteci olmak üzere 73 kişilik kafile ile Roma'ya gitmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi.

"TÜM MAKAM SAHİPLERİ DİKKATLİ DAVRANMALIDIR"

Erdoğan açıklamasında "İster merkezi ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Son dönemde eş dost atamalarıyla birlikte belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını görüyoruz. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli davranmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kamuda verimlilik ve tasarruf paketini paylaştık. Türkiye altını, elması olan bir ülke değildir. Biz çalışarak, didinerek ayakta kalan bir ülkeyiz. Kamuda tasarrufu sadece harcamaların kısılması olarak göremeyiz. Biz daha az kaynakla daha başarılı hizmet verilmesini hedefliyoruz. Kurumlarımızın iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesine, teknolojinin en üst düzeyde kullanılmasına, idari yapıların yeniden gözden geçirilmesini göz önünde tutuyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Önceki hafta Danıştay Başkanlığımızın 156'ncı yıldönümünü idrak ettik. Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yılını geride bıraktık. Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 233'üncü yaşını kutlayacağız. Bugün de Sayıştay'ın kuruluşunun heyecanını yaşıyoruz. Kamu görevi kaynağı milletin dişinden tırnağından artırdığı vergilerden olan, vebali ağır bir vazifedir. Hiçbir ayrım yapmadan bütün kamu personellerimiz hesabı çetin olan bir görevi ifa etmektedir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yok, millete hizmet etmemenin mazereti olamaz. Devlet işleri ciddiyetle, samimiyetle ve özveriyle icra edilmelidir. Devlet erklerimizin tamamı millete hizmetkarlık için vardır.

"ŞİKAYETLERİN ÇOĞALDIĞININ FARKINDAYIZ"

Hantal devlet yapısından, çevik ve atılgan devlete geçilmesi için gayret gösterdik. Tüm vesayet biçimleri gibi bürokratik vesayeti de bir tehdit kaynağı olarak gördük. Vatandaşa tepeden bakanlara, insanımıza eziyet edenlere, bahanelere sarılanlara hukukun gereğini yapmaktan çekinmedik. Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Kurumlarımız çalışırken idari, mali, hukuki bazı sorunlarla karşılaşılması tabiidir. Ancak bunlar işi ertelemenin mazereti olamaz. Halktan sorunlardan kopuk, görev şuuru eksik eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden memnuniyetini artırmak için gayretlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Tüm kamuyu denetleyen Sayıştay'ın da tespitlerinden istifade ediyoruz.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ OLAN SİYASİ BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI"

Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladık. Büyük umutlar ve hedeflerle ikinci asra yelken açtık. Güçlü ve hesap verilebilir siyasal sistem, sağlam ekonomik yapı anlamına geliyor. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi anayasal demokrasimizin sivil anayasa ile güçlendirilmesidir. Anayasa'nın demokratikleşmesine yönelik kritik adımlar attık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürütmenin demokratik meşruiyetini sağlamlaştırdı. En büyük sorunumuz olan siyasi belirsizlik ortadan kalktı.

"HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ"

Milletimiz seçim gecesi sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla kaldığı yerden işine gücüne döndü. Belirsizlik nedeniyle bedel ödeyen ülkemiz bunun tarihi bir kazanım olduğunu gördü. Sistemin işleyişinde pürüzler çıkabilir. Bu pürüzleri gidererek sistemin etkin çalışmasını sağlamak siyaset kurumunun uhdesindedir. Sistemi iyileştirmeye her türlü adıma hazırız. Eski sisteme dönüş bir polemiktir, bunun ülkeye ve millete yarar sağlamaz.

'YENİ ANAYASA' MESAJI

Yeni anayasa da gelecek vizyonumuzun parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli görevdir. Kuvvetler arasında denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni bir anayasa borcumuz vardır. Önümüzdeki dönemde bu borcu ödemek için çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasilerde bütçe hakkının parlamentoya geçmesiyle birlikte bu alanda uzmanlaşan kurumlar ihdas edilmiştir. Kamu kaynaklarının mevzuata uygun harcanması için Sayıştay çok önemli roller üstleniyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İmamoğlu\'na "Roma turu" tepkisi

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Roma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yakup Becerikli: ya reis allahaşkına, şunu muhatap alıpta cevap verme, kendini bir şey zannediyor Allah aşkına 22 51 Yanıtla
  • Beykozlu: Yüzlerce araçlı konvoyu kimse sorgulamıyor o ne olacak … 58 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic: vallaha ulke saka gibi. herkez birbirine tas atiyot ama kendine igne vatiran yok 63 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Tasarrufa meclis lokantasından başlayın. Dört çeşit yemek 60 tl . Vatandaş tost yiyemez bu paraya. 56 6 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Reis, İnanoğlu yanlış yapmıştır doğru ama senin yaptığında doğru değil, sabah kahvaltıyı Ankara’da yapıp öğlen İstanbul’da yemek yiyip akşam tekrar Ankara’ya gidiyorsun, birde yanında yüzlerce kişi ile.. mecburi olmayan hiçbir yolculuk doğru değildir.. 42 4 Yanıtla
    Tufan ÖZÇELİK: dinlenmeyide uçakta yapiyor 3 0
  • Erman Tozan: Diyene bak 40 3 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Papayi ziyaret ederken iyidi :)) 39 3 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz: Tasarrufa saraydan başla reyiz Ejder meyveleri camız yoğurtları halkın açken sen bunları tavsiye ediyorsun. 1 aylık masrafın ne kadar ondan haber ver 36 2 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: ee yandas gazeteciler gezerken 31 2 Yanıtla
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