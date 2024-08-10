Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te "İstanbul'un Tanıtımı" adı altında 600 bin Euro'ya mal olan etkinlik düzenleyen İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında konuşan Erdoğan, "Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var." ifadelerini kullandı.

10.08.2024 17:40
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris'te 600 bin Euro'ya düzenlediği etkinliğe bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var." dedi.

ERDOĞAN'DAN İMAMOĞLU'NA "PARİS" TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında konuştu. Erdoğan, Paris'te " İstanbul'un Tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlikle tepkilerin odağı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"SGK'YA GELİNCE PARA YOK, PARİS'TE KEYİF ÇATMAYA GELİNCE VAR"

İBB'nin SGK'ya olan borçlarını ödemediğini ancak Paris'te büyük paralara etkinlik düzenlediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin yaklaşımında değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var.

"MİLLETİN KAYNAKLARI ÜZERİNDEN KEYİF ÇATANLARA KULAKLARIMIZ KAPALI"

Ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız kapalıdır. Daha büyük havalimanımızın olması deprem yardımlarında elimizi kolaylaştırmaz mı? 6 Şubat gibi bir afet yaşandığında ilave bir havalimanımız oldu. Çukurova'nın devreye girmesiyle afetle mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi."

İKİ GÜN İÇİN 600 BİN EURO ÖDENDİ

Öte yandan iki günlüğüne 600 bin Euro ödenen Paris'teki etkinlikte İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etmişti. İBB bütçesinden karşılandığı öne sürülen etkinlikte ünlü şarkıcı Karsu sahne almıştı.

İMAMOĞLU: BİZ ORADA İSTANBUL'U TANITMAK İÇİN BULUNDUK

Ayrıca İmamoğlu gelen tepkilere şu yanıtı verdi: "4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok.

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KONU YOK"

Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İmamoğlu\'na: SGK\'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris\'te keyif çatmaya gelince var

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • ferhat eser: paris çok lazımdı sonuna kadar haklı sayın cumhurbaşkanı 234 394 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Geçen gün sarayın ordan geçtim. 1500 odalı sarayın bütün ışıkları güpegündüz yanıyor maşallah. Yazlık sarayı görmedim Ora kimbilir nasıl. 402 214 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Ne SGK sı ülke batmış ülke Millet cevabınızı tabiki verecek bu kısım çok doğru 257 69 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Hoş helal olsun 185 122 Yanıtla
  • VillaUmut: Çok düz ve ucuz olmuş, saygılar Cumhurbaşkanım:) 155 47 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak: millet kirasını veremiyo tatilci Ekrem verdiği sözleri tutmak yerine parisde keyif çatıyo yazık 53 98 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Nasıl her şey güzel oluyor mu suya da %58 zam geçen aynı dönem 200 TL gelen su faturam 1250 TL gelmiş Allah bunlara fırsat vermesin 60 78 Yanıtla
  • Hasan Özgün: Reis Halkla resmen dalga geçiyor 93 31 Yanıtla
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