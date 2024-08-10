Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İmamoğlu\'na: SGK\'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris\'te keyif çatmaya gelince var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris'te 600 bin Euro'ya düzenlediği etkinliğe bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında konuştu. Erdoğan, Paris'te " İstanbul'un Tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlikle tepkilerin odağı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
İBB'nin SGK'ya olan borçlarını ödemediğini ancak Paris'te büyük paralara etkinlik düzenlediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin yaklaşımında değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var.
Ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız kapalıdır. Daha büyük havalimanımızın olması deprem yardımlarında elimizi kolaylaştırmaz mı? 6 Şubat gibi bir afet yaşandığında ilave bir havalimanımız oldu. Çukurova'nın devreye girmesiyle afetle mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi."
Öte yandan iki günlüğüne 600 bin Euro ödenen Paris'teki etkinlikte İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etmişti. İBB bütçesinden karşılandığı öne sürülen etkinlikte ünlü şarkıcı Karsu sahne almıştı.
Ayrıca İmamoğlu gelen tepkilere şu yanıtı verdi: "4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok.
Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (45)