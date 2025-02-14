Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt

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Malezya, Endonezya ve Pakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenilmesine ilişkin ''Kime ne tür bir siyasi yasak gelir veya gelmez benim derdim değil'' dedi.

14.02.2025 14:13  Güncelleme: 14:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği Asya turu kapsamında Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret etti. Yurda dönen Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELİR Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istenilmesine ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, "Kime ne tür bir siyasi yasak gelir veya gelmez her şeyden önce bu benim derdim değil. Bu yargının konusudur, bunların takibini yargı yapar. Eğer birisi suç işlediyse, yargı bunun değerlendirmesini yapar, cezasını verir. Kaldı ki Tayyip Erdoğan, zaten belediye başkanı iken bu konuda malum 10 ay bir cezaya çarptırılmış ve 4 ay 10 gün cezaevinde yatmış bir belediye başkanıdır. Sayın Genel Başkanın bunu örnek göstererek konuyu ifade etmesi doğru bir şey değil. Demek ki, bu işlerden hakikaten çırak çıkacak. CHP'li belediye başkanları ise, kendi aralarında şu anda savaşıyorlar. Ne benim, ne arkadaşlarım bu konuda herhangi bir meselesi yoktur. Biz şu anda işimize bakıyoruz" dedi.

"ALLAH BU MİLLETİ CHP'DEN KORUDU"

Sözlerinin devamında CHP içerisinde yaşananlara ve erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan, "Gizli zoom zirvelerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırtına hançeri kim saplayacak, onun planlarını yaptılar. Hatırlayın, ülkenin Cumhurbaşkanı olmasını istedikleri, karşımıza çıkarttıkları kişiyi, birkaç ay içinde yetersiz dahi ilan ettiler. Şimdi hançer kimin elinde ve kimin sırtına saplanacak doğrusu bunu da bilmiyoruz. Bu onların sorunu. Yeni zoom zirveleri yapılıyor mu, kulislerde hangi fısıltılar yankılanıyor ve bu konuda da kim, kimi nasıl vuracak, ben bunları bilemem. Böyle bir derdim de yok. Bunların dertleri hiçbir zaman millete hizmet olmadığı için, hep birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşguller. Allah bu milleti inanın CHP'den korudu. Ya bunlar yerel yönetimlerin bazılarında iş başına geldikleri gibi ülkenin başına gelseydiler halimiz nice olurdu? Ana muhalefetin masa kurmaya ne kadar meraklı olduğunu geçen seçimlerde gördük. Şimdi de belediye başkanlarıyla kendi içlerinde üçlü masa kurdular. Bakalım onun sonucu ne olacak? Öyle anlaşılıyor ki masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı. Vatandaşım, bu kişilerin yönettiği belediyelerin durumuna bakarak Türkiye'yi yönetemeyecekleri kararını süratle verecektir. Daha kendi gündemlerine karar veremeyenlerin, dünya gündemini okuyarak Türkiye'nin çıkarlarını korumasını beklemek yanlış olur. Bizim seçim diye bir gündemimiz, derdimiz yok. Bunlar yatıyor, kalkıyorlar, 'seçim de seçim, seçim de seçim' diyorlar. Peki niye seçim? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok ki. AK Parti Teşkilatı, Genel Başkanı ve adayı ile yarın seçim olacak gibi hazırlık yapıyor. Bunu gündemde bulundurmak, kaşımak kesinlikle bizim planımızda, programımızda yok. Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor" ifadelerine yer verdi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Uzun süredir gündemde olan Kabine değişikliğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Bu coşkunun yanında nasıl bir yapılanma orada gerçekleştirdik. İstanbul'da da aynı kadroyla sahaya çıkmadık. Gerek ana kademede gerek gençlik ve kadın kollarında güzel bir kadroyu yeni il başkanımızla beraber sahaya sürdük. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'\'İmamoğlu\'na siyasi yasak gelir mi?\'\' sorusuna yanıt

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Endonezya, Politika, Pakistan, Malezya, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Alper Çelik:
    Kendine siyasi yasak olunca haksızlık, kendisine muhalif olunca beni ilgilendirmez. 300 33 Yanıtla
  • Neşe yer:
    Gelsin de bir görelim. sizin derdiniz olmaz tabiki.... 212 29 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Öbür dünyada inşallah bunun hesabını verirsin Deniz Baykal. Sen başımıza bela ettin 108 16 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    akp yargısı emi 105 14 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Korku şimdiden başladı EKREM İmamoğlu peşindeyiz 85 18 Yanıtla
  • monşer null:
    Hiç Kimse Üstün Değildir 46 18 Yanıtla
  • yilmaz aslan:
    şiir okudum diye siyasi yasak verdiler diye kıyameti kopardın.muhalefetin başına gelince banane…ne çabuk unuttun CHP nin seni kurtardığını.ama bi gün devran döner inşaallah 37 12 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    :)) çok inandık 23 6 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    :))) 23 4 Yanıtla
  • kazbek tseyev:
    ah ulan chp ah ulan özgür özel, bu milletin vebalini almaktan bıkmadınız. şunları şöyle palazlattınız ya!!! kıyamette yakanıza yapışacaz 22 3 Yanıtla
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