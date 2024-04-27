Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

27.04.2024 21:57  Güncelleme: 22:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'de genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

İYİ PARTİ'DE YENİ GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri yapıldı. İlk iki turda sonuca varılamazken, üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

ERDOĞAN'DAN DERVİŞOĞLU'NA TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İYİ Parti\'nin yeni lideri Dervişoğlu\'na tebrik telefonu

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu - Son Dakika
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