Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'de genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri yapıldı. İlk iki turda sonuca varılamazken, üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?