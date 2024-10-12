Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğinin sinyalini vermesinin ardından tüm gözler gidecek ve gelecek isimlerin kim olacağına çevrildi. Başkent kulislerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor.

12.10.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede bir değişim yaşanacağının sinyalini verdi.

ERDOĞAN: BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

O İSİM BAKAN YUMAKLI MI?

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası kabinede hangi isimlerin değişebileceği sorusu sorulmaya başlandı. Kulislerde; son dönemlerde eleştiri oklarını üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor.

BOMBA KASIM GÜLPINAR İDDİASI

Tarım ve Orman Bakanı'nın değişeceği iddiaları akıllara Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar'ı getirdi. Gülpınar'ın istifa sürecinde AK Parti ile masaya oturduğu ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesi karşılığında Tarım Bakanı'nı belirlerken kendisine danışılmasını istediği öne sürülmüştü.

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Tarım ve Orman Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gursel kalen:
    Al birini vur birine. Bunların topluca gitmesi gerekiyor. 20 küsür yıldır aynı yüzleri görmekten bıktık. TV izlemeyi ve haber dinlemeyi bıraktım. 24 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Reis İşini Bilir 4 18 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bay economist sen gitmeden ülkemize huzur refah gelmez 12 2 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    erken seçim olsa daha hayırlı olur 8 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Değişmesi gereken isim sn Erdoğan yoksa ülke bangladeş oldu oluyor 1 1 Yanıtla
  • Ahmet OKÇU:
    Kesinlikle böyle uzlaştrıcı bir insana ihtiyaç. var.bence durnalı 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:19 “Rüyalar gördüm“ deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı "Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız satıldı’ iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız satıldı' iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:33 Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
19:09 Metrobüste yolculara tehdit savurdu “70 dosyam var, 71’i de işlemekten korkmam“ Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam"
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 Arda Güler, Fenerbahçe’nin kasasını bir kez daha dolduracak Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 16:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.