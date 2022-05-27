Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kaçacaklar" diyen Kılıçdaroğlu'na belgeli yanıt: Bugünden farkı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu. Tarihi bir belgeyi gösteren ve "'Beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar' yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" diyerek tepki gösterdi.