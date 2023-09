Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "mülakat" açıklaması: Çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda kişinin merak ettiği "Kamuda mülakat kalkıyor mu?" sorusuna da cevap verdi.

"KAMUDA MÜLAKAT KALKIYOR MU?" SORUSU SORULDU

New York'taki Türkevi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kamuda mülakatın kaldırılması sizin seçim vaatleriniz arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, öğretmen alımında 'Yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat uygulayacağız' şeklindeki açıklaması atama bekleyen öğretmen adaylarının tepkisine yol açtı. 'KPSS'ye ilaveten her türlü güvenlik soruşturmasına, mesleki yeterlilik ve sağlık araştırmasına evet ama mülakatlarda hakkaniyetli davranılacağına dair endişemiz var' diyorlar. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezleri'ne öğrenci alımında da yaşanmış. Yeterli KPSS ve mesleki dayanıklılık puanına sahip adaylar 45-50 saniyelik mülakatlarla elenmiş. Onlardan da sitem dolu mesajlar geliyor. 'Mülakat kaldırılacak' sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz?" sorusu soruldu.

"KONUYU İLGİLİ BAKANLARIMIZLA YAKIN GÖRÜŞÜYOR, ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz." ifadelerini kullandı.